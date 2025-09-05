В Русия се появи мъгляв бял списък на е-ресурси при спрян мобилен интернет

Министерството на цифровото развитие на Руската федерация е подготвило списък с интернет ресурси, които ще могат да се използват, когато властите изключват мобилния интернет. Според ведомството операторите вече използват този списък в пилотен режим. Достъпът до разрешените ресурси ще бъде възможен без допълнителна идентификация, съобщи Би Би Си.

В списъка са включени социални мрежи, маркетплей листи, навигатори, таксита, куриерски служби, супермаркети, лични профили на оператори на връзка, платформа за дистанционно гласуване, сайтове на президента и правителството. Освен държавните сайтове, министерството не посочва конкретни услуги. Те бяха изброени от изданието РБК, позовавайки се на копие от документа. В списъка са включени системообразуващи компании, друг голям бизнес и различни държавни структури.

Това са услуги на „Яндекс“ (кои точно – не се уточнява), социалните мрежи „ВКонтакте“ и „Одноклассники“, маркетплей листите Ozon и Wildberries, услуги на Сбербанк, „Алфа-Банк“, „Т-Банк“, Газпромбанк и Националната система за платежни карти, както и лични профили на операторите от „голямата четворка“ – МТС, „МегаФон“, „Т2 РТК Холдинг“ (марка Т2) и „ВимпелКом“ (марка Beeline), услуги на Mail.ru и „Дзен“, борсата за обяви Avito, видеоуслуги Rutube и „Кинопоиск“, онлайн карти 2GIS, сайтът на магазина „Магнит“.

Твърди се, че списъкът е съставен според популярността на базата на някакъв рейтинг. Какъв рейтинг точно е – не е ясно. Затова пък има обещание за допълване на списъка. Киберадвокатът и съосновател на RKS Global Саркис Дарбинян и специалист по киберсигурност от един от правозащитните проекти, пожелал да остане анонимен, са на мнение, че достъпът до ресурсите от „белия списък“ ще се осъществява чрез DPI (Deep Packet Inspection) оборудване. То филтрира интернет трафика. Според закона такова оборудване трябва да инсталират всички доставчици на интернет и мобилна връзка.

В Русия това се нарича ТСПУ – технически средства за противодействие на заплахите. Тези устройства могат да блокират или забавят достъпа до определени сайтове и приложения. Например, с тях се блокира социалната мрежа X, някои VPN, забавя се YouTube. С помощта на DPI през 2018 г. се опитваха да блокират Telegram.

Министерството на цифровото развитите не уточнява с какви документи се е ръководило при въвеждането на този „бял списък“. Според специалист по киберсигурност вероятно чиновниците се ръководят от указ на президента на РФ от 19 октомври 2022 г. № 757.

В него се посочва, че в Русия се въвежда ниво на базова готовност и регионалните власти трябва „да удовлетворяват нуждите на Въоръжените сили на Руската федерация, други войски и военни формирования“. В указа не е уточнено как точно, което допуска широко тълкуване.

С тази версия е съгласен и Саркис Дарбинян. Според него този указ е продължение на практиките, формирани по време на пандемията от коронавирус. Тогава в регионите действаха оперативни щабове, в които участваха и силовите структури. Дарбинян казва, че тези щабове просто са реорганизирани за нуждите на военно време. Те продължават да работят и именно там се взема решението кога да бъде изключен интернет.

„Путин е легалист. Всичко при него е в рамките на закона. Като се има предвид, че руснаците никога не са имали конституционно право на достъп до интернет, не може да говорим за нарушение на правата на потребителите от гледна точка на конституцията. Член 29, който гарантира правото на информация, е твърде общ. Ето, „белите списъци“ дават достъп до информация. Не става въпрос за какъвто и да е достъп до интернет, особено на приемлива скорост. Такива права имат жителите на скандинавските страни. Това е конституционно право на жителите на Финландия. Те не само имат достъп до интернет, но и право всеки гражданин да ползва интернет със скорост не по-малка от 100 мегабита в секунда. Подобни норми има и в Португалия, например“, каза Дарбинян.

Проблеми с мобилния интернет бяха наблюдавани през цялото лято на 2025 г. Властите твърдят, че прекъсването на връзката е принудително, за да се отблъскват атаки на украинските дронове. От май мрежови сривове засегнаха всички региони на Русия.