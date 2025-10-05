В разрез с мирния план на Тръмп Израел отново атакува Газа

Израелски самолети и танкове атакуваха ивицата Газа снощи, като унищожиха няколко жилищни сгради, съобщиха очевидци, цитирани от Ройтерс.

Нападението бе извършено на фона на надеждите палестинците за осъществяването на плана на САЩ за спиране на войната, отбелязва агенцията.

Американският президент Доналд Тръмп, който по-рано призова за край на бомбардировките, заяви вчера в платформата си "Трут Соушъл", че Израел е приел предложената "първоначална линия за изтегляне" в Газа и че когато "Хамас" потвърди, примирието ще влезе в сила НЕЗАБАВНО."

Израел ескалира офанзивата си в момент, когато Египет се готви да посрещне делегати на "Хамас", Израел, САЩ и Катар, които да водят преговори за прилагането на практика на предложението за спиране на конфликта, което бележи най-големия напредък до момента.

В град Газа, който Израел описва като един от последните бастиони на "Хамас", израелските сили продължават атаките си и предупредиха жителите, които са избягали от там, да не се връщат, тъй като това е "опасна зона на сражения."

Днес очевидци заявиха, че най-големият град в ивицата е бил сред целите, поразени от израелски самолети. Местните здравни власти заявиха, че най-малко един палестинец е бил убит и няколко са били ранени.

Трима души са били убити при друга израелска атака в анклава, съобщиха медицински работници.

Протести в Европа

Стотици хиляди хора преминаха днес по улиците на Амстердам с призив към правителството на Нидерландия за по-твърда позиция по отношение не войната на Израел в Газа, предаде Ройтерс.

По данни на организаторите около 250 000 души са се включили в демонстрацията. Полицията потвърди тези данни.

Последното голямо пропалестинско шествие в Нидерландия бе през май в Хага.

Нидерландското правителство наложи през юли забрана за пътуване на двама крайнодесни израелски министри, като ги обвини, че насърчават насилие срещу палестинците и призовават за "етническо прочистване" на Газа.

Британската полиция ще получи правомощия да ограничава повтарящи се протести на едно и също място, обяви днес правителството на Великобритания, след като вчера се състоя поредната пропалестинска демонстрация въпреки исканията за отмяната ѝ на фона на смъртоносното нападение срещу синагога в Манчестър, предаде Ройтерс.

Новите правомощия ще позволят на високопоставени полицейски служители да вземат предвид кумулативното въздействие на предходни протести върху местните общности, съобщи Министерството на вътрешните работи.

„Правото на протест е основна свобода в нашата страна. Тази свобода обаче трябва да бъде балансирана със свободата на съседите ни да живеят живота си без страх“, заяви министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд.

Полицията вчера арестува почти 500 души в центъра на Лондон по време на протест в подкрепа на групата „Действие за Палестина“, която беше забранена през юли, след като нейни членове нахлуха във военна база и повредиха военни самолети.

Премиерът Киър Стармър бе призовал организаторите да отменят демонстрацията след убийството на двама души в синагога в Манчестър в четвъртък на най-свещения ден за евреите - Йом Кипур.

Полицията застреля нападателя, британец от сирийски произход, който според властите може да е бил вдъхновен от екстремистка ислямистка идеология.

Групата, която организира вчерашния протест, заяви, че плановете за даване на повече правомощия за ограничаване на демонстрациите представляват „опасна, авторитарна ескалация“ в репресиите срещу свободата на словото.