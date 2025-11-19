В Косово ще има предсрочни избори, защото не успяха да съставят правителство

Проектокабинетът, предложен от номинирания за премиер на Косово Глаук Конюфца, не успя да получи необходимия брой гласове в парламента днес, съобщава БТА.

Страната се насочва към нови парламентарни избори. Днес беше последният ден от предвидения от конституцията на Косово срок за сформиране на правителство.

Кабинетът на Конюфца, който е заместник-председател на партията "Самоопределение" и бивш председател на парламента, получи едва 56 гласа "за" в 120-местния парламент. "Против" гласуваха 53-ма депутати, а четирима се въздържаха.

Страната изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като нито една от партиите не разполага с мнозинство от 61 гласа в парламента.

Косовският президент Вьоса Османи връчи на 4 ноември мандат за съставяне на правителство на Глаук Конюфца. Той е вторият кандидат за премиер на "Самоопределение", след като на 26 октомври първият мандатоносител – настоящият премиер на Косово и председател на партията Албин Курти – не успя да събере нужната подкрепа за съставяне на правителство.

Съгласно косовската конституция са разрешени само две гласувания: ако правителството не бъде избрано при второто, президентът на страната трябва да разпусне парламента и да обяви избори, които трябва да бъдат организирани в рамките на 40 дни.