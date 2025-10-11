В Газа няма да има американски войски

Главнокомандващият въоръжените сили на САЩ в Близкия изток адмирал Брад Купър заяви днес, че е посетил Газа, за да обсъди стабилизирането на ситуацията, като увери, че в палестинския анклав няма да бъдат разполагани американски войски, предаде "Франс прес", позовавайки се на негово изявление в "Екс".

Адмирал Купър съобщи, че току-що се е завърнал от посещение в Ивицата Газа, където е обсъдил създаването на "гражданско-военен координационен център", управляван от Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), който "ще подкрепи стабилизирането на конфликта".

Високопоставен американски представител в четвъртък заяви, че 200 американски военнослужещи ще бъдат мобилизирани, за да "наблюдават" и "контролират" изпълнението на споразумението между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" за прекратяване на огъня в "вицата Газа.

