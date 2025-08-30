Ужасът в Украйна: Руски дронове и ракети взеха още жертви и ранени тази нощ

Масирана руска атака с дронове и ракети взе жертва тази нощ, има ранени, сред тях и деца.

Запорожие е било подложено удари с дронове и балистични ракети.

В резултат на масираната нощна атака един човек е загинал, ранени са седем души, сред тях и деца, съобщи в Telegram началникът на Запорожката ОВА Иван Федоров.

Руските удари са разрушили частни домове, повредили са високи сгради, кафенета, бензиностанции и промишлени предприятия, съобщава Укринформ. Държавната служба за извънредни ситуации информира в Телеграм, че са поразени две пететажни сгради и пет частни жилищни сгради. Има пожари, съседни сгради са повредени.

Според Запорожката областна полиция седем души са ранени, а един е загинал.

„На 30 август, между 01:46 и 04:05 часа, окупаторите атакуваха областния център със 7 ракети и 6 безпилотни летателни апарата, се казва в изявление на правоохранителните органи.

Ударите са засегнали инфраструктурни обекти. Всички аварийни служби на града участват в отстраняването на последствията.

Русия извърши тази нощ масирана въздушна атака и срещу украинската Днепропетровска област, съобщи областният управител Сергий Лисак.

"Има експлозии. Нанесени са удари по Днипро и Павлоград, написа в "Телеграм" Лисак, призовавайки жителите да се укрият. Преди това украинските военновъздушни сили предупредиха за крилата ракета, насочена към региона.

Взривове е имало и в Киевска и Житомирска област.