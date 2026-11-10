US военни самолети напуснаха втора база във Великобритания

Поне 10 самолета цистерни на ВВС на САЩ са напуснали днес втората авиобаза във Великобритания. Данните за проследяване на полетите показват, че те са излетели от авиобазата на Кралските ВВС „Милдънхол“ в графство Съфолк и са кацнали на други американски бази в Европа, както и на летище Прествик в графство Еършър, съобщи Би Би Си.

В. „Уолстрийт джърнъл“ пише, че това е направено в отговор на иранските заплахи.

През октомври САЩ изведоха своите бомбардировачи от авиобазата „Феърфорд“ заради инцидент, свързан със сигурността, в който се предполага, че е замесен Иран.

Представител на Министерството на отбраната на Великобритания каза: „Обикновено не коментираме дейността на други държави. Самолетите и другите средства редовно се преместват в съответствие с оперативните нужди.“

С помощта на общодостъпния сайт за проследяване Flightradar24 службата за проверка на фактите BBC Verify е успяла да установи, че през деня вчера изтребители-цистерни на ВВС на САЩ KC-135 са излетели от базата „Милдънхол“.

Първите два самолета са насочени към американски бази в Германия и Италия. Първият KC-135 след това се върна в „Милдънхол“, след което пое курс на изток и кацна на авиобазата „Шпангдалем“ в Германия. Другият самолет стигна до авиобазата „Авиано“ в Италия, направи няколко кръга над нея и също отлетя за „Шпангдалем“. Данните за проследяване на полетите показват също, че още осем американски самолета KC-135 са излетели от Милдънхол по-късно вчера.

Самолетът, който кацна в Прествик, принадлежи на Националната гвардия на щата Небраска в САЩ, затова може да е бил планирана спирка преди връщането му на базата.

Министърът на образованието Люси Пауъл, отговаряйки от името на правителството на въпрос за евакуацията на американските самолети от базата „Милдънхол“, заяви: „Не мога да коментирам текущи оперативни въпроси, но бъдете сигурни: ние подхождаме изключително сериозно към сигурността на нашите бази и винаги ще действаме в съответствие с оперативното разузнаване, когато това е необходимо.“

Представител на ВВС на САЩ посочи, че техните самолети „се преместват между бази и места на дислокация по различни причини, включително обучение и оперативни нужди“.

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