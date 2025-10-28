Ураганът Мелиса приближава Ямайка с 280 км/ч

Ураганът "Мелиса" приближава към западната част на Ямайка. Последните данни от Националния център за ураганите (NHC), базиран в САЩ, показват, че по отношение на вятъра и ниското централно налягане „Мелиса“ е най-силната буря в света за 2025 г.
Премиерът на страната Андрю Холнес предупреди, че бурята може да причини значителни щети и може да е най-лошата буря в региона досега.
"Мелиса" е ураган от най-високата степен, който бавно си проправя път през Карибите. Максималната скорост на ветровете е 280 километра в час.
Властите предупредиха, че в страната няма инфраструктура, която да може да удържи на ураган от категория 5.
Холнес призова жителите да вземат всички необходими предпазни мерки
Бурята се очаква да продължи към източната част на Куба.
