Унгария ще дава и 14-а пенсия

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че в страната ще се изплаща 14-а пенсия, предаде националната новинарска агенция МТИ.
Във видеоклип, публикуван в социалната мрежа Фейсбук, Орбан посочи, че решението е последвало продължителен дебат по време на правителственото заседание в сряда. И допълни, че правителството вече работи по въвеждането на 14-ата пенсия.
Кабинетът е решил също така да увеличи заплатите в социалната и културната сфера с 15%, да удвои средствата за приемните родители и да изготви план за действие за подобряване на условията за децата в държавните сиропиталища.
Допълнително Орбан съобщи, че правителството е решило да удължи тавана върху печалбата при основните хранителни продукти, като е добавило в списъка още 14 артикула, посочва БТА.
31.10 2025 в 11:30
