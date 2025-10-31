Унгария ще дава и 14-а пенсия

OFFNews 31 октомври 2025 в 10:43 668 1
Виктор Орбан

Снимка Getty images
Виктор Орбан

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че в страната ще се изплаща 14-а пенсия, предаде националната новинарска агенция МТИ.

Във видеоклип, публикуван в социалната мрежа Фейсбук, Орбан посочи, че решението е последвало продължителен дебат по време на правителственото заседание в сряда. И допълни, че правителството вече работи по въвеждането на 14-ата пенсия.

Кабинетът е решил също така да увеличи заплатите в социалната и културната сфера с 15%, да удвои средствата за приемните родители и да изготви план за действие за подобряване на условията за децата в държавните сиропиталища.

Допълнително Орбан съобщи, че правителството е решило да удължи тавана върху печалбата при основните хранителни продукти, като е добавило в списъка още 14 артикула, посочва БТА.

