Украйна уволнява двама министри, корупционна криза разпалва общественото недоволство

Украинските законодатели уволниха двама министри, замесени в голямо разследване за корупция, и призоваха за по-радикални мерки за възстановяване на доверието в ръководството на страната, тъй като скандалът предизвика най-голямата политическа криза в страната по време на война, предава Ройтерс.

Разследването на предполагаем заговор за 100 милиона долара за контрол над договорите в държавната ядрена агенция предизвика нова вълна от гняв срещу широко разпространената корупция, включително в близкото обкръжение на президента Володимир Зеленски, в навечерието на четвъртата зима на войната.

Парламентът гласува за уволнението на министъра на правосъдието Герман Галущенко, който беше министър на енергетиката от 2021 г. до тази година, и на неговата наследница, министъра на енергетиката Светлана Гринчук. И двамата отричат да са извършили нарушения по случая.

В късния вторник съдът разпореди задържане на бивш вицепремиер по обвинения, свързани с делото.

Преди това бяха арестувани пет души, а двама заподозрени, които все още са на свобода, бяха обвинени, включително съсобственик на продуцентската компания, стояща зад ситкома, с който Зеленски стана известен като телевизионна звезда преди избора си през 2019 г.



Опозиционните сили поискаха по-решителна реакция на скандала, който разтърси политическата класа в Киев, включително уволнението на цялото правителство и влиятелния шеф на кабинета на Зеленски.



Някои членове на партията „Слуга на народа“ на Зеленски, чието мнозинство е поддържало парламента през цялата война, призоваха за „правителство на национална устойчивост“ и президентска администрация, която да е „максимално прозрачна“.

Микита Потураев, депутат, който публикува изявлението, предложи президентът да използва кризата като „възможност да очисти и обнови своя вътрешен кръг, за да укрепи доверието в институцията на държавния глава“.

Обвиненията в корупция са особено вредни, тъй като Украйна се нуждае от критично важни чуждестранни средства, за да поддържа икономиката си, дори и в момент, когато руските войски настъпват на бойното поле.

Разследването, което привлече вниманието на обществеността с изтекли записи на заподозрени, обсъждащи компрометиращи подробности, е поредният от поредицата скандали, които разтърсиха Украйна по време на войната.

Антикорупционните власти засилиха борбата си срещу корупцията след руската инвазия през 2022 г., с цел да успокоят донорите и да докажат, че Киев е готов за членство в Европейския съюз.

Това обаче означаваше болезнени публични разкрития за корупцията на високо равнище, която отдавна тормози Украйна.

Зеленски обеща реформа в енергийния сектор и наложи санкции на основния заподозрян в скандала, Тимур Миндич, съсобственик на телевизионната продуцентска компания „Квартал-95“, която стартира кариерата на Зеленски.

Официални лица твърдят, че Миндич е напуснал страната. Неговото студио заявява, че той вече не играе роля в процеса на вземане на решения там.

Политическият анализатор Володимир Фесенко заяви, че формирането на кабинет вероятно ще бъде трудно, тъй като бъдещите министри преценяват риска за собствената си репутация: „На практика няма желаещи да се присъединят към новото правителство“, каза той по украинската телевизия.