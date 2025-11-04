Украйна удари ''платформите Бойко'' в Черно море

Украинските сили удариха елитно руско подразделение от специалните части, разположено на нефтена платформа в Черно море.

Ударите доведоха до елиминирането на екипаж на противотанкови ракети и унищожаването на разузнавателно оборудване на сондажната платформа „Сиваш“, съобщиха украинските ВМС, цитирани от УНИАН.

Платформата „Сиваш“ е една от четирите инсталации, известни като „платформите Бойко“, включително „Петро Годованоц“, „Таврида“ и „Украйна“, които бяха завзети от Русия след анексирането на Крим през 2014 г.

Според The ​​Telegraph, след завземането на платформите през 2014 г., Русия е оборудвала всяка от тях с разузнавателно и електронно бойно оборудване, както и сонарни системи.