Украйна ще позволи на младите мъже да напускат страната, реши правителството, като промени правилата за преминаване на границата, пише "Файненшъл таймс".

Закон след началото на пълномащабната инвазия на Русия задължаваше мъжете до 60 години да останат в страната.

Новите правила са за мъже на възраст между 18 и 22 години и важат и за намиращите се в чужбина.

Премиерът Юлия Свириденко обясни, че целта е тези мъже да запазят връзката си с Украйна.

Забраната за напускане на страната от мъжете е източник на напрежение в Украйна. Често мъже, получили разрешение за временно пребиваване в чужбина, отказват да се върнат, или семейства остават разделени с месеци или години.

Правителството е притеснено и от тенденцията семействата да изпращат непълнолетните си момчета в чужбина, за да заобиколят забраната, допълва "Файненшъл таймс". Надеждата е с намаляване обсега на забраната повече мъже да останат в Украйна.

В университетите почти липсват момчета студенти, дипломиращите се са основно момичета. Целта на поправката в закона е да задържи младите мъже в страната, за да работят те в нея, а не в чужбина, посочва депутатът Олександър Федиенко от президентската партия "Слуга на народа".

Към момента възрастта за мобилизация в Украйна е 25+ години.