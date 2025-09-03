Украйна: Путин се подиграва с всички и умишлено отправя неприемливи предложения

Предложението на руския президент Владимир Путин да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Москва е неприемливо, заяви днес министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.
Той каза, че най-малко седем страни, включително Австрия, Ватиканът, Швейцария и три страни от Залива, са готови да бъдат домакини на евентуална среща.
„Това са сериозни предложения и президентът Зеленски е готов за подобна среща по всяко време“, написа той в „Екс“. „Путин обаче продължава да се подиграва с всички, като умишлено отправя неприемливи предложения“, добави Сибига.
