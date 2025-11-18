Украйна подновява дипломацията за прекратяване на войната с Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще се опита отново да започне дипломатическия процес за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс.
"Важно е, докато това продължава, да чувстваме постоянна подкрепа зад гърба си", заяви Зеленски на пресконференция в Мадрид заедно с испанския министър-председател Педро Санчес.
По-късно той подчерта, че планира да обсъди утре с турския президент Реджеп Тайип Ердоган как да постигне "справедлив мир" в Украйна.
Турция беше мястото, където се проведоха преговори между руски и украински представители през пролетта на 2022 г., както и по-рано тази година. Те обаче не успяха да сложат край на конфликта.
"Мисля, че срещата с Ердоган ще бъде достатъчна за съществена дискусия. Имаме някои позиции и сигнали от САЩ, ще видим утре", каза Зеленски, без да дава повече подробности.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Радев има три варианта, включително да предложи нов референдум за еврото
Украйна за пръв път атакува военни обекти в Русия с американските ракети ATACMS
Радев има три варианта, включително да предложи нов референдум за еврото
Как политиците възпяват себе си и как ги величае народната любов (музикална компилация)