Украйна опитва да ''укрепи'' плана на САЩ за край на войната с Русия на Г-20, докато Тръмп бойкотира форума

Двудневната среща на високо равнище на Г-20 на водещите икономики започва днес в южноафриканския Йоханесбург, помрачена от отсъствието на много световни лидери, както и от ожесточения дебат относно плана на САЩ за мир в Украйна, предаде ДПА.
Самият президент на САЩ Доналд Тръмп, както и държавните глави на Русия и Китай - Владимир Путин и Си Дзинпин, са сред лидерите, които също отмениха участието си в първата среща на високо равнище на Г-20 на африканския континент. Лидерите на Мексико и Аржентина също отсъстват, подчертава германската агенция.
Администрацията на Тръмп бойкотира изцяло преговорите, защото обвинява южноафриканското правителство в тежки репресии срещу белите фермери. Южна Африка отхвърля обвиненията като неоснователни.
Домакинът на срещата, президентът на Южна Африка Сирил Рамапоса, фокусира срещата на върха върху темите за солидарност, равенство и устойчивост.
Най-големите му приоритети включват облекчаване на дълговото бреме на развиващите се страни, справедлив енергиен преход, справедливо и чисто използване на редките природни изкопаеми, справедливо споделяне на тежестта в областта на опазването на климата и продоволствената сигурност.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова страните от Г-20 да работят за прекратяване на конфликтите, които „причиняват толкова много гибел, разрушения и дестабилизация по целия свят“.
Гутериш специално спомена войните и конфликтите в Украйна, Газа, Судан, Мали и Демократична република Конго.
„Навсякъде – от Хаити до Йемен, Мианмар и отвъд – трябва да изберем мир, закрепен в международното право“, заяви той и ризова държавите да предприемат действия по отношение на изменението на климата и да помогнат за намаляване на глобалните неравенства: както финансовото неравенство, така и по отношение на представителството в международни институции.
Съюзниците на Украйна ще се опитат да „укрепят“ плана на САЩ за прекратяване на войната с Русия, когато се срещнат на срещата на Г-20 в Южна Африка, заяви британският премиер Сър Кир Стармър, предаде Би Би Си.
Срещата започва ден след като президентът Володимир Зеленски предупреди, че Украйна е изправена пред „един от най-трудните моменти в нашата история“ поради натиска да приеме плана, чиито изтекли подробности се считат за благоприятни за Москва.
Зеленски проведе телефонни разговори със Сър Кир и лидерите на Франция и Германия в петък. След това премиерът заяви, че „приятелите и партньорите“ на Украйна остават ангажирани с осигуряването на „траен мир веднъж завинаги“.
Нито президентът на САЩ Доналд Тръмп, нито руският президент Владимир Путин ще присъстват на срещата на Г-20.
22.11 2025 в 08:56
