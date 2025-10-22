Украйна купува 150 изтребителя Gripen от Швеция

Днес беше подписано споразумение за бъдещо споразумение за продажбата на Украйна на голям брой самолети Gripen, които трябва да бъдат произведени в Швеция.

Украйна и Швеция имат намерение да започнат тясно сътрудничество и да сключат голямо експортно споразумение за доставки на изтребители Gripen. Това сътрудничество ще бъде дългосрочно, заяви шведският премиер Улф Кристерсон на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски.

Първо лидерите на двете държави подписаха съответното писмо за намерения.

„Това е началото на дълго пътуване. Това ще ни приближи с една стъпка към голяма експортна сделка за Saab, за Швеция заедно с Украйна. Това означава големи възможности за Военновъздушните сили на Украйна, а също и за Швеция и нашата отбранителна промишленост, както и дългосрочно промишлено сътрудничество между Швеция и Украйна“, отбеляза Кристерсон.

Както уточни шведският премиер, подписаното писмо за намерения не е насочено към конкретни нови доставки в момента.

„Става въпрос за дългосрочно сътрудничество. Става въпрос за възможност да започне голямо споразумение между нашите страни за около 100-150 изтребителя Gripen от серия E, които сега започват да се произвеждат. И това ще позволи да се създадат много сериозни въздушни сили в Украйна, които ще станат част от голямото семейство на изтребителните системи. Това споразумение е ясна взаимна декларация за намеренията и е началото на дълго пътуване за следващите 10-15 години", подчерта Кристерсон.

Както добави шведският премиер, писмото за намерения създава необходимите предпоставки за голямо експортно споразумение за изтребители Gripen между Швеция и Украйна.

„Ако постигнем успех, това ще допринесе за повишаване на сигурността в нашата част на света и ще укрепи Украйна и Швеция. Напълно разбираме, че пред нас има дълъг път. От днес сме решени да разгледаме всички възможности за предоставяне на Украйна на голям брой изтребители Gripen в бъдеще“, подчерта Кристерсон.

От своя страна Зеленски отбеляза, че днес се отваря нова и съдържателна страница в двустранните отношения между страните, и не само това – в отношенията за сигурност в Европа.

„Днес има такъв първи документ между нашите страни, който отваря пътя за получаване от Украйна на много сериозна флота от шведски изтребители Gripen“, подчерта Зеленски.

Президентът отбеляза, че „това са много класни самолети, силни авиационни платформи, които позволяват да се изпълняват широк спектър от задачи“.

Украйна отдавна проявява интерес към шведските бойни самолети, но досега те не са постъпвали за укрепване на Военновъздушните сили на Украйна.