Украйна е нанесла 160 успешни удара по руски петролни съоръжения от началото на годината

От началото на годината Украйна е нанесла 160 успешни удара срещу руски петролни и енергийни съоръжения. Само за септември и октомври са ударени 20 руски нефтодобивни и нефтопреработвателни обекта, обяви шефът на Службата за безопасност на Украйна Василий Малюк.

"Tова са шест нефтени рафинерии, два терминала, три бази и девет нефтени помпени станции", посочи ген.-лейтенант Малюк по време на съвместен брифинг с президента Владимир Зеленски.

Главата на СБУ твърди, че тези атаки са довели до 20% дефицит на вътрешния пазар на нефтопродукти и 37-процентно забавяне на нефтопереработващите мощности.

"Нефтодобивът, нефтопреработката — това е 90% от отбранителния бюджет на Русия. Това са мръсни нефтени тръбопроводи, с помощта на които врагът ни избива", изтъкна Малюк.

Той съобщи още, че украинските военни са унищожили на руска територия една от страховитите хиперзвукови ракети на Путин "Орешник". Малюк уточни, че това се е случило още през лятото на 2023 г., когато за съществуването на "Орешник" не бе обявявано публично. По думите му става дума за много успешна операция на СБУ, ГУР и Външната разузнавателна служба.

Володимир Зеленски и Василий Малюк подчертаха, че ракетата е била унищожена в полигона "Капустин Яр" в Астраханска област. Украинският президент подчерта, че това е била една от трите съществуващи ракети, а Русия потенциално е способна да произвежда до шест годишно.

За балистичната ракета "Орешник" стана известно след 21 ноември 2024 г., когато бе обстрелван град Днепр.

През декември с.г. Владимир Путин обяви, че няма никакъв шанс въпросната ракета да бъде свалена. От думите му се разбра, че обсегът й на действие е 5500 км и дори предизвика Запада на високотехничен дуел.