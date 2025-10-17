Украйна благодари на България за ''непоколебимата подкрепа'' в отбраната

Министърът на отбраната на Атанас Запрянов разговаря с украинския си колега Денис Шмигал в рамките на контактната група по въпросите на украинската отбрана "Рамщайн“ в Брюксел.

"Високо ценим непоколебимата подкрепа на България, по-специално практическата помощ, насочена към укрепване на отбранителната способност на нашата страна", написа след срещата в социалните мрежи украинският министър на отбраната.

Мигал заявява, че е обсъдил със Запрянов сигурността в Европа и Черно море и че е заявил готовността на Украйна да се присъедини към тристранна инициатива за миниране в сферата на сигурността на корабоплаването в Черно море.