Украйна благодари на България за ''непоколебимата подкрепа'' в отбраната

OFFNews 17 октомври 2025 в 14:59 397 0
Запрянов и Шмигал

Снимка Денис Шмигаль/Фейсбук
Запрянов и Шмигал

Министърът на отбраната на Атанас Запрянов разговаря с украинския си колега Денис Шмигал в рамките на контактната група по въпросите на украинската отбрана "Рамщайн“ в Брюксел.

"Високо ценим непоколебимата подкрепа на България, по-специално практическата помощ, насочена към укрепване на отбранителната способност на нашата страна", написа след срещата в социалните мрежи украинският министър на отбраната. 

Мигал заявява, че е обсъдил със Запрянов сигурността в Европа и Черно море и че е заявил готовността на Украйна да се присъедини към тристранна инициатива за миниране в сферата на сигурността на корабоплаването в Черно море.

"Засегнахме и перспективите за укрепване на военното сътрудничество. Разчитаме на възможността за сътрудничество в рамките на проекта SAFE. Заинтересовани сме от развитие на сътрудничеството между нашите отбранителни индустрии в сферата на производството и киберсигурността", заявяват от украинската страна.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Руската пропаганда в Църквата срещу автентичното християнство. Разговор с Калин Янакиев