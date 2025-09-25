Украинските сили свалиха руски Су-34

Украинските сили свалиха вражески Су-34 в Запорожка област в ранните часове на деня днес, съобщи ВСУ.
Според украинските въоръжени сили руският изтребител е извършил терористични атаки срещу Запорожие, използвайки управляеми бомби, уточнява УНИАН
Су-34 е съветски двуместен изтребител-бомбардировач, разработен от Държавното конструкторско бюро „Сухой“. Су-34 е проектиран да извършва прецизни ракетни и бомбени удари по вражески наземни цели в оперативна и тактическа дълбочина, както и да поразява вражески въздушни цели.
Самолетът може да достигне скорост до 1900 км/ч на височина до 14,6 км.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Синя и зелена зона в София скачат двойно, платено паркиране в Изток, Изгрев и още няколко района
Ванс: Тръмп губи търпение с Москва
Тренд: При избори днес три партии се борят за второто място, АПС на Доган не влиза в НС
Мерц: Германия е изправена пред един от най-трудните етапи в съвременната си история