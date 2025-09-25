Украинските сили свалиха руски Су-34

Украинските сили свалиха вражески Су-34 в Запорожка област в ранните часове на деня днес, съобщи ВСУ. 

Според украинските въоръжени сили руският изтребител е извършил терористични атаки срещу Запорожие, използвайки управляеми бомби, уточнява УНИАН

Су-34 е съветски двуместен изтребител-бомбардировач, разработен от Държавното конструкторско бюро „Сухой“. Су-34 е проектиран да извършва прецизни ракетни и бомбени удари по вражески наземни цели в оперативна и тактическа дълбочина, както и да поразява вражески въздушни цели.

Самолетът може да достигне скорост до 1900 км/ч на височина до 14,6 км.

