Украинска атака с дронове прекъсна електроснабдяването и отоплението в руския град Воронеж

Украинска атака с дронове през нощта временно прекъсна електроснабдяването и отоплението в югозападния руски град Воронеж. Това съобщи тази сутрин областният управител Александър Гусев в приложението "Телеграм", предаде Ройтерс.
Няма жертви при атаката срещу Воронеж, административен център на по-голямата Воронежка област, каза още управителят.
Няколко украински дрона са били унищожени от системите за електронна война на руската противовъздушна отбрана, станало причина за избухване на пожар в комунално съоръжение, който бързо е бил потушен, добави Гусев.
Мерките за безопасност са довели до малки отклонения в температурата на централното отопление в някои домове и кратковременни прекъсвания на електроснабдяването в отделни части на града, но по-късно доставките са се нормализирали, уточни областният управител.
Руското министерство на отбраната не съобщи за свалени над Воронежка област украински дронове в ежедневната си сводка в "Телеграм". Ведомството обикновено дава информация колко дронове унищожават силите на противовъздушната отбрана, а не колко изстрелва Украйна.
Министерството съобщи, че общо 44 украински дрона са били унищожени или прехванати през тази нощ, включително 43 над граничната Брянска област и един над Ростовска област в южната част на Русия. Киев не е коментирал още атаката.
Украйна засили ударите си с дронове и ракети с голям обсег навътре в територията на Русия, поразявайки нефтопреработвателни заводи, депа и логистични центрове, които според нея захранват военната машина на Кремъл. Москва нарича атаките тероризъм, докато Киев твърди, че те са легитимни действия на самоотбрана във войната, която Русия започна с пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2973
2
09.11 2025 в 14:03
Един руски обект не успяха да улучат с тези дронове. Само отломки падат отгоре от унищожени дронове.
Аз ако бях, направо отломки щях да изстрелвам. Те руснаците така или иначе и пиле да прехвръкне го правят на отломки.
2970
1
09.11 2025 в 13:48
Украинска атака с дронове прекъсна електроснабдяването и отоплението в руския град Воронеж
Мирчев: Пеевски държи около 135 депутати със секс компромати, корупционни скандали или пари
Мирчев: Пеевски държи около 135 депутати със секс компромати, корупционни скандали или пари
Украинска атака с дронове прекъсна електроснабдяването и отоплението в руския град Воронеж
Атанас Атанасов: До Коледа ще имаме единна кандидатура за президент
Мирчев: Пеевски държи около 135 депутати със секс компромати, корупционни скандали или пари