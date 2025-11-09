Украинска атака с дронове прекъсна електроснабдяването и отоплението в руския град Воронеж

OFFNews 09 ноември 2025 в 13:43 478 2
Руски пожарникари гасят пожар след експлозия в петролно депо в руския град Воронеж, разположен на около 460 км на юг от Москва, 24 юни 2023 г. Снимка: Andrey Arxipov, Kommersant Publishing House via AP

Снимка Andrey Arxipov, Kommersant Publishing House via AP / БТА
Руски пожарникари гасят пожар след експлозия в петролно депо в руския град Воронеж, разположен на около 460 км на юг от Москва, 24 юни 2023 г.

Украинска атака с дронове през нощта временно прекъсна електроснабдяването и отоплението в югозападния руски град Воронеж. Това съобщи тази сутрин областният управител Александър Гусев в приложението "Телеграм", предаде Ройтерс.

Няма жертви при атаката срещу Воронеж, административен център на по-голямата Воронежка област, каза още управителят.

Няколко украински дрона са били унищожени от системите за електронна война на руската противовъздушна отбрана, станало причина за избухване на пожар в комунално съоръжение, който бързо е бил потушен, добави Гусев.

Мерките за безопасност са довели до малки отклонения в температурата на централното отопление в някои домове и кратковременни прекъсвания на електроснабдяването в отделни части на града, но по-късно доставките са се нормализирали, уточни областният управител.

Руското министерство на отбраната не съобщи за свалени над Воронежка област украински дронове в ежедневната си сводка в "Телеграм". Ведомството обикновено дава информация колко дронове унищожават силите на противовъздушната отбрана, а не колко изстрелва Украйна.

Министерството съобщи, че общо 44 украински дрона са били унищожени или прехванати през тази нощ, включително 43 над граничната Брянска област и един над Ростовска област в южната част на Русия. Киев не е коментирал още атаката.

Украйна засили ударите си с дронове и ракети с голям обсег навътре в територията на Русия, поразявайки нефтопреработвателни заводи, депа и логистични центрове, които според нея захранват военната машина на Кремъл. Москва нарича атаките тероризъм, докато Киев твърди, че те са легитимни действия на самоотбрана във войната, която Русия започна с пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

    2973

    2

    Johnny B Goode

    09.11 2025 в 14:03

    -0
    +3
    Много некадърни тези Украинци, бе.
    Един руски обект не успяха да улучат с тези дронове. Само отломки падат отгоре от унищожени дронове.
    Аз ако бях, направо отломки щях да изстрелвам. Те руснаците така или иначе и пиле да прехвръкне го правят на отломки.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    09.11 2025 в 13:48

    -0
    +3
    И тая зима ще има мръзнещи ватенки, гаранция!
     
