Учителите в Кипър подготвят стачка заради изискване да имат оценки

Учителите от средните училища в Кипър ще организират стачка следващата седмица, за да протестират срещу предложена от правителството система за оценяване на преподавателите и обучителната дейност, съобщава кипърското издание "Сайпръс мейл", цитирано от БТА.
Браншовият синдикат обяви четиричасова стачка от 7:30 до 11:00 ч. на 19 ноември, съвпадаща с първото обсъждане по точки на проекта на министерството на образованието пред парламентарната комисия по образование.
В 9:00 ч. е планиран протест пред парламента, като се очаква синдикатът да реши по-късно същия ден дали да продължи или да засили действията си.
Профсъюзът заяви, че отхвърля ревизираното предложение на министерството, като казва, че то е "идентично с предишните", които бяха отхвърлени както от синдиката, така и от 92 процента от учителите на референдум на 29 май.
Синдикатът възразява по-специално срещу разпоредби като въвеждане на числова оценка на учителите от директорите на училищата, включване на инспектори във формиращата оценка и други промени, които те определят като "увеличаване на бюрокрацията" в образователния процес.
Според синдиката 75 процента от сумата в размер на 12,9 милиона евро, колкото е стойността на новата система за оценяване, ще отидат за "прекомерното" увеличаване на инспекторите.
