Ученик рани двама в гимназия в САЩ и се простреля

Ученик е ранил двама тийнейджъри с пистолет в гимназия в предградие на Денвър в щата Колорадо в САЩ, след което се е самоубил, съобщиха местните власти, цитирани от АП и БТА.

Изстрелите са били произведени както вътре, така и извън сградата на училището, а пристигналите на мястото полицейски служители са открили стрелеца в рамките на пет минути, съобщи говорителят на шерифската служба на окръг Джеферсън Джаки Кели. Никой от полицаите не е стрелял.

Повече от 100 полицаи от околността са се притекли на помощ в училището, каза още говорителят на шерифската служба на окръг Джеферсън.

Тримата простреляни тийнейджъри от Евъргрийн са откарани в болница и първоначално са приети в критично състояние. По-късно един от тях вече е бил в стабилно състояние.

В гимназията учат над 900 ученици.