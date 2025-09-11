Ученик рани двама в гимназия в САЩ и се простреля

OFFNews 11 септември 2025 в 07:22 348 0

Снимка БТА/АП

Ученик е ранил двама тийнейджъри с пистолет в гимназия в предградие на Денвър в щата Колорадо в САЩ, след което се е самоубил, съобщиха местните власти, цитирани от АП и БТА. 

Изстрелите са били произведени както вътре, така и извън сградата на училището, а пристигналите на мястото полицейски служители са открили стрелеца в рамките на пет минути, съобщи говорителят на шерифската служба на окръг Джеферсън Джаки Кели. Никой от полицаите не е стрелял. 

Повече от 100 полицаи от околността са се притекли на помощ в училището, каза още говорителят на шерифската служба на окръг Джеферсън.

Тримата простреляни тийнейджъри от Евъргрийн са откарани в болница и първоначално са приети в критично състояние. По-късно един от тях вече е бил в стабилно състояние. 

В гимназията учат над 900 ученици.

