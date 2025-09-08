Турция ограничи достъпа до Фейсбук, Х и YouTube зарад протестите

Организацията "НетБлокс" (NetBlocks), която наблюдава киберсигурността в глобален план, обяви, че достъпът до онлайн платформи, включително Екс (X), Ютуб (YouTube), Инстаграм (Instagram), Фейсбук (Facebook), ТикТок (TikTok) и Уотсъп (WhatsApp), е ограничен в Турция в множество мрежи, предаде Ройтерс.

От "НетБлокс" заявиха, че блокирането на достъпа е станало, след като основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанска партия (НРП) – призова за митинги, а полицията постави барикади в райони около централата на партията в Истанбул.

Според данни на турската Асоциация за свобода на словото, която следи местната цензура в интернет, проблемите с достъпа са започнали в 20:45 GMT (23:45 българско и турско време – бел. ред.) в неделя.

Турският Съюз на доставчиците на достъп, отговорен за прилагането на решения за блокиране на интернет, не отговори веднага на искане за коментар за ограниченията на достъпа, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

