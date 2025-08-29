Турция алармира Атина: Антитурската риторика може да доведе до криза с Гърция

Турският външен министър Хакан Фидан предупреди за възможна криза с „геополитическа цена“ за Атина, ако гръцките политици не спрат да използват антитурска реторика.

„Турция е тема номер едно във вътрешната политика на Гърция. Тя е като политически аспирин. Ако има някакъв проблем в страната, те повдигат въпроса за Турция, Средиземноморието и Егейско море“, заяви Фидан в специално интервю за турската телевизия ТГРТ (TGRT).

Той допълни, че гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас играе роля в „подклаждането на антитурски настроения“ сред населението.

Фидан предупреди, че това е "евтина политика, която не трябва да открехва вратата към създаването на нови кризи, които могат да имат геостратегически последици за страната“.

Външният министър изрази надежда, че „един ден гръцката политика ще достигне зрялостта и самочувствието, което турската политика вече притежава“ и посъветва Атина да спрат да бъдат против Турция и турците.

В отговор на предупреждението от страна на Фидан, гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис заяви, че „Гърция не приема инструкции от никого“.

„Гърция не приема инструкции от никого. Разбираме напрежението, което може да бъде причинено от силната и активна външна политика на нашата страна. От съществено значение е всички да свикнат с тази реалност и да не превръщат безпокойството във враждебност“, заяви Герапетритис в отговор на изказванията на Фидан.

Герапетритис добави, че добросъседските отношения, които Гърция последователно е преследвала, "не се насърчават чрез невъздържани или ненавременни изявления“.