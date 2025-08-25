Турският транспортен министър бе глобен заради превишена скорост

Турският транспортен министър Абдулкадир Уралоглу е глобен за превишена скорост, след като споделил в социалните медии видеокадри, на които кара с 224 км/час по магистрала, съoбщава турският новинарски сайт Т24.
Скоростта е значително над допустимата от 140 км/час , но Уралоглу обяснил, че целта му била да рекламира автомагистралата между столицата Анкара и град Нигде.
Постът му обаче предизвика бурните реакции на потребителите в социалните мрежи.
"Защо не спазвате правилата за скорост, г-н министър?", пита един от потребителите, а друг отбелязва: "Това е страна, в която министърът не спазва ограниченията на скоростта, а на хората се налагат глоби без проблем".
След вълната от реакции министърът съобщи, че е бил засечен от радар по пътя и е получил глоба за шофирането си с висока скорост.
"Седнах зад волана, за да видя състоянието на магистралата Анкара–Нигде. Без да разбера, за кратко съм превишил ограничението на скоростта", написа министърът и добави, че "спазването на ограниченията на скоростта е задължително за всички".
"Необходимите правни мерки са предприети от пътната полиция. Уведомявам обществеността, че в бъдеще ще бъда много по-внимателен", посочи още Уралоглу.
25.08 2025 в 20:27
