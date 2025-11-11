Турски военен самолет се разби в Грузия. Няма оцелели (видео)

Турски военно-транспортен самолет C-130, пътуващ от Азербайджан, се е разбил в Грузия, съобщи Анадолската агенция. Всички 20 души на борда са загинали.

Самолетът е изчезнал от радарите няколко минути след навлизането си в грузинското въздушно пространство, а след това е паднал близо до границата на Грузия с Азербайджан. Видео кадри, излъчени от медии, показват как самолетът се завърта спираловидно надолу, оставяйки след себе си бяла следа от дим.

„Операциите по търсене и спасяване започнаха в координация с азербайджанските и грузинските власти", написаха от турското министерство на отбраната в платформата "Екс".

След като стана ясно, че оцелели няма, президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че е „дълбоко натъжен“ и изрази своите съболезнования за загиналите при катастрофата.

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев също изказа съболезнования на своя турски колега Ердоган за инцидента.

„Дълбоко бяхме натъжени от трагичната новина за загубата на военнослужещи при катастрофата на военно-транспортен самолет на Въздушните сили на Турция, който излетя от Ганджа и се разби на грузинска територия“, написа Алиев. „В този момент на скръб споделям вашата болка и от свое име и от името на народа на Азербайджан изказвам искрени съболезнования към вас, към семействата и близките на загиналите и към братския народ на Турция“, се казва още в изявлението му.

Грузинското вътрешно министерство каза, че самолетът се е разбил в община Сигнахи, близо до азербайджанската граница, и че е започнало разследване.

C-130E Hercules, тактически военнотранспортен самолет с четири турбовитлови двигателя, се използва широко от турските въоръжени сили за превоз на личен състав и извършване на логистични операции.