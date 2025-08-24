Трус с магнитуд 4 по Рихтер разлюля Вранча

Земетресение с магнитуд от 4 по скалата на Рихтер разлюля тази сутрин в планината Вранча в Румъния, съобщи Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е станал на 2 км от малкото румънско градче Нережу и 66 от Бузъу, който е с население 130 000 души. Земетресението е отчетено в 7:15 часа местно и българско време. Дълбочината му е 130 км.

По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН земният трус е с епицентър на 180 километра от Русе, на 250 километра от Плевен и на 460 километра от София.

Земетресение с магнитуд 4,4 бе регистрирано в югозападния румънски окръг Горж на 22 август. Епицентърът му бе 16 километра северозападно от град Търгу Жиу, на 67 километра североизточно от Дробета-Турну Северин, на 81 километра южно от Дева и на 93 километра западно от Ръмнику Вълча според Националния институт по геодинамика.

Две земетресения с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер бяха регистрирани и на 13 февруари в югоизточния окръг Бузъу и на 11 май в източния окръг Вранча, припомня Аджерпрес.