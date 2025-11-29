Тръмп затваря въздушното пространство над и около Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще затвори цялото въздушно пространство над и около Венецуела, предаде Ройтерс.

"Към всички авиолинии, пилоти, наркодилъри и трафиканти на хора – моля да имате предвид, че въздушното пространство над и около Венецуела ще бъде затворено в своята цялост", написа той в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Миналата седмица регулаторът на САЩ за гражданско въздухоплаване (FAA) предупреди големите авиокомпании за "потенциално опасна ситуация" при прелитане над Венецуела. Причина за това бе влошаващата се ситуация по сигурността и засилените военни действия в или около страната.

Венецуела отне правата за опериране на 6 големи международни авиокомпании, които преустановиха полетите си до страната след предупреждението от Федералната агенция за гражданска авиация на САЩ (FAA).

През последните месеци в региона се наблюдава голямо струпване на американски военни сили, включително най-големия самолетоносач на САЩ "Джералд Форд" и изтребители F-35.

Правителството на американския президент Доналд Тръмп разпореди и атаки срещу плавателни съдове, които идват от Венецуела и други латиноамерикански страни и предполагаемо транспортират наркотици.

Директните полети на американски пътнически и товарни превозвачи до Венецуела бяха прекратени още през 2019 г. Въпреки това, някои авиокомпании от САЩ продължават да преминават през венецуелското въздушно пространство по време на полетите си до и от други южноамерикански държави.