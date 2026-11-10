Тръмп за шефа на Nvidia: Не е знаел, че жената е шпионка. Вярвам му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ФБР е започнало разследване на обстоятелствата около романтичната връзка между главата на Nvidia Дженсън Хуанг и предполагаемата служителка на китайските спецслужби. Междувременно скандалът около ръководителя на една от най-големите технологични компании в САЩ предизвика рязък спад на акциите ѝ, а пазарната стойност на Nvidia намаля с десетки милиарди долари, посочва Би Би Си.

Вчера Тръмп разказа на журналистите, че е разговарял с Хуанг, след като в пресата се появиха данни за извънбрачната му връзка с жена, за която се подозира, че работи за китайските специални служби.

Самият Хуанг призна, че е изневерил на съпругата си, а Nvidia започна независимо разследване. Компанията обяви, че не е имало изтичане на секретна информация и че националната сигурност на САЩ не е пострадала.

Властите в Китай заявиха, че не са провеждали разузнавателни операции срещу Хуанг. Министерството на външните работи на страната нарече обвиненията „напълно неоснователни, спекулативни и насочени към дискредитиране и оклеветяване на Китай“.

„Попитах го: „Знаеше ли, че тя е шпионка?“ Той отговори: „Нямах никаква представа, че е шпионка“. И аз напълно му вярвам“, каза президентът на САЩ пред журналистите за разговора си с ръководителя на Nvidia.

Миналата седмица в пресата се появиха публикации, според които американските специални служби смятат, че Хуанг е изневерил на съпругата си с жена на име Алис Хуанг, която работи за китайското разузнаване. Алис Хуанг е свързана със сингапурската компания Megaspeed, която управлява центрове за данни и купува чипове от Nvidia.

Тръмп каза, че по въпроса работи ФБР, но не уточни кога е започнало разследването и не предостави други подробности.

„Знам, че ФБР го разследва по отношение на нещо друго, но мисля, че той ще бъде добре“, каза Тръмп. „Познавам Дженсън много добре. Мисля, че е много достоен човек. Той създаде прекрасна компания, американска компания, и мисля, че е много достоен човек.“

По-рано Тръмп изразяваше опасения, че световното лидерство в областта на изкуствения интелект може значително да укрепи военните и разузнавателните възможности на Китай. И изрази увереност, че лидерът на Китай Си Цзинпин „ще ме попита“ за историята с Хуанг по време на следващата им среща.

Следващата седмица главата и основател на Nvidia бе призован да даде показания пред няколко комитета на Конгреса на САЩ. Членовете на Комитета по външните работи поискаха закрито заседание: те възнамеряват да попитат Хуанг за връзката му с Алис Хуанг и за мерките, които компанията предприема срещу шпионажа.

„Скорошните съобщения предизвикват сериозни опасения за националната сигурност, свързани с достъпа на КНР до чувствителни американски технологии и информация“, се казва в писмо на трима американски конгресмени. „Изключително важно е Конгресът да установи доколко американската национална сигурност е могла да бъде застрашена.“

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