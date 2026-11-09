Тръмп: Войната в Украйна ще приключи скоро и причината ще съм аз

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че войната в Украйна ще приключи скоро и според него причината за краят ѝ ще е "той".
„Мисля, че ще приключим с това, и мисля, че това ще се случи, а Украйна ще придобие малко по-различна форма“, каза той в интервю за Си Би Ес за предаването „60 Минути“.
Русия отдавна настоява Украйна да отстъпи Крим и четири други окупирани региона като част от всяко споразумение за прекратяване на войната - условие, което Киев последователно отхвърля.
Според Тръмп най-голямото препятствие пред мира е "огромната омраза" между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски.
Президентът отговори утвърдително на въпрос на водещия на предаването дали това е разбираемо от страна на Зеленски, като се има предвид, че Украйна е била нападната. "Но когато се срещнаха за първи път, към Русия беше проявено голямо неуважение", добави той.
Тръмп заяви, че се разбира добре и с двамата президенти.
„Вярвам, че тази война ще приключи и то скоро. И единствената причина, поради която ще приключи, съм аз“, добави той.
Администрацията на Тръмп се възприема като посредник във войната на Русия срещу Украйна. Американският президент неотдавна беше подложен на критики в собствената си страна заради опитите си да изгради по-тесни връзки с Русия. Очаква се украински и руски пратеници да се срещнат утре в Абу Даби с посредничеството на САЩ като част от дипломатическите усилия за прекратяване на войната.
В първото си голямо интервю след като партията му загуби контрола над Камарата на представителите и Сената на междинните избори Тръмп каза още, че според него администрацията му е била прекалено агресивна по отношение на депортациите и че той смята, че ще може да работи с демократите в новия Конгрес за някаква спогодба в областта на имиграцията.
„Споразумението ще бъде да изработим нещо. И мисля, че това е нещо – мисля, че това е нещо, което всъщност е осъществимо“, каза той.
Тръмп не даде подробности за това как би изглеждало това споразумение, а малко след записването на интервюто в петък, той назначи ключовия архитект на своята строга имиграционна политика, Стивън Милър, за свой нов главен съветник.
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„Тръмп казва, че репресивните му мерки срещу имиграцията са отишли твърде далеч“, коментира с ирония в социалните мрежи лидерът на демократите в Сената Чък Шумер, след като интервюто беше излъчено. „Очевидно решението му е да постави човека, отговорен за това, начело на Белия дом. Това не е промяна на курса. Това е повишение“, добави той.
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09.11 2026 в 14:37
Доста сме се дъвкали с него, но с него човек може да спори с уважение. Само моля не го сравнявайте с безмозъчни тролве като Вовата и Зелката.
Колкото по темата, всичко на този свят се случва благодарение на Тръмп. Като си пусна сутрин тоалетното казанче, благодаря на Тръмп, че потича вода.
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09.11 2026 в 14:23
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09.11 2026 в 13:12
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09.11 2026 в 13:09
А бе, какво става с нашия общо приятел Конски? Поизгуби се след като любимецът му почна с тежките простотии (демек - малко след като яхна Америка), а изчезна съвсем откак изгуби едни пари от бас тъдява. ;) Само Амбразурчик Вова "Официалното" продължава с комсомолски плам да брани с голи гърдички тъпотиите на любимците си. И ако за това не му дадат някоя тенекийка на карфичка - няма Господ! ;)
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09.11 2026 в 12:31
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09.11 2026 в 11:33
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