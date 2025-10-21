Тръмп: Украйна може да спечели войната, но шансът е малък

OFFNews 21 октомври 2025 в 07:48 673 3
Доналд Тръмп

Снимка БТА/АП
Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна все още има възможност да излезе победител във войната, но е малко вероятно това да се случи. Той направи това изявление по време на двустранен обяд с австралийския премиер Антъни Албанезе.

Журналистка попита американския държавен глава дали все още смята, че Украйна ще надделее и ще възвърне контрола над териториите си. Тя припомни, че Тръмп е изразил същото мнение преди срещата си с руския лидер Владимир Путин на 16 октомври.

„Те все още могат да спечелят. Казах, че могат да спечелят всичко. Войната е много странно нещо. Не мисля, че ще спечелят, но могат. Никога не съм казвал, че ще спечелят. Казах, че могат да спечелят“, отговори президентът на САЩ, цитиран от УНИАН.

По думите на Тръмп, Путин и украинският президент Володимир Зеленски се мразят, което допълнително усложнява ситуацията.

Тръмп допълни, че в последния си разговор с Путин го е помолил да прекрати атаките срещу цивилни в Украйна. Той обаче не разкри отговора на Путин.

    1900

    3

    Final Gravity

    21.10 2025 в 09:03

    -0
    +0
    Нека помогна с конкретиката - "американците, които го набутаха в Овалния" са демократите и клакеите, които до последно навираха в гърлата на гласоподавателите вбесяващи и брутално очевадни лъжи:
    https://youtu.be/0pb6xXuU5wM?t=120

    -9000

    2

    Червената шапчица

    21.10 2025 в 08:56

    -0
    +0
    Тръмп: Украйна може да спечели войната, но шансът е малък... - Тръмп не е глупав. Отпуска им авансите. Хвърля стръв и шараните Мерц, Макрон, Урсулата и оня от Англия кълват, лапат куките и плащат на Сащ за оръжие. Тръмп прибира кинтите и е много доволен. Купува газ от Путин и го продава на ЕС с 30% надценка.. найс, а...

    2970

    1

    Джендо Джедев

    21.10 2025 в 08:36

    -0
    +2
    Какъв позор за Америка е тоя педофил! Но още по-голям позор са американците, които го набутаха в Овалния.
     
