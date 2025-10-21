Тръмп: Украйна може да спечели войната, но шансът е малък

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна все още има възможност да излезе победител във войната, но е малко вероятно това да се случи. Той направи това изявление по време на двустранен обяд с австралийския премиер Антъни Албанезе.

Журналистка попита американския държавен глава дали все още смята, че Украйна ще надделее и ще възвърне контрола над териториите си. Тя припомни, че Тръмп е изразил същото мнение преди срещата си с руския лидер Владимир Путин на 16 октомври.

„Те все още могат да спечелят. Казах, че могат да спечелят всичко. Войната е много странно нещо. Не мисля, че ще спечелят, но могат. Никога не съм казвал, че ще спечелят. Казах, че могат да спечелят“, отговори президентът на САЩ, цитиран от УНИАН.

По думите на Тръмп, Путин и украинският президент Володимир Зеленски се мразят, което допълнително усложнява ситуацията.

Тръмп допълни, че в последния си разговор с Путин го е помолил да прекрати атаките срещу цивилни в Украйна. Той обаче не разкри отговора на Путин.