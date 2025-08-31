Тръмп ще удостоверява самоличността на всеки гласуващ на избори

OFFNews 31 август 2025 в 09:01 630 3
Доналд Тръмп

Снимка АП / БТА
Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще издаде указ, с който ще изисква удостоверяването на самоличността на всеки гласуващ на избори, предаде Ройтерс.

"Удостоверяване на самоличността ще има на всички избори. Без изключения! Подготвям указ по този въпрос!", заяви американският лидер в социалната мрежа "Трут соушъл".

"Също така няма да има гласуване по пощата, освен за тежко болните и за войниците, които са разположени далеч", изтъкна президентът.

Тръмп от дълго време поставя под въпрос американската избирателна система, отбелязва Ройтерс.

Държавният глава и негови съюзници републиканци твърдят, че на избори масово гласуват хора, които не са граждани на САЩ.

Освен това Тръмп от години призовава да спре употребата на електронни машини за гласуване, като настоява вместо това да бъдат използвани хартиени бюлетини, които да бъдат преброявани на ръка.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3060

    3

    helper68

    31.08 2025 в 11:42

    -0
    +0
    Дано ''хамериканците'' се земат у ръце на междинните избори през 2026, че много ша ривът..

    4246

    2

    БотоксПутю

    31.08 2025 в 11:41

    -0
    +0
    В броенето на ръка е истината. И да въведе също понятието "невалидна бюлетина" по бг обрзец и Ди Джеят му - 100% президент при следващите избори.

    24568

    1

    dolivo

    31.08 2025 в 09:39

    -0
    +0
    Браво! то какво беше таз идиотия без паспорт да пускаш бюлетини. съвсем бяха откачили демократите, докарващи нелегални с камиони
     
    X

    Подземията, бункерите и бомбоубежищата в София