Тръмп ще участва във видео разговор за Украйна с Еманюел Макрон, Фридрих Мерц и Киър Стармър

Доналд Тръмп ще се включи във видеоконферентната връзка за Украйна тази вечер. Тя е организирана от френския президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Киър Стармър за изграждане на обща европейска позиция за постигане на мир.

Европейските лидери и Володимир Зеленски са на едно мнение, че съдбата на Украйна не може да се решава без нейно участие, както и че всяко едно споразумение трябва да бъде съобразено с международното право, украинската неприкосновеност и териториална цялост.

Белият дом даде знак вчера (12.08), че очакванията за голям напредък в договарянето на примирие в Украйна трябва да бъдат снижени, наричайки предстоящата среща Тръмп-Путин "упражнение по слушане" за американския президент.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че президентът иска да прецени Путин очи в очи.

"Нагласата на президента е "Аз ще трябва да погледна този човек от другата страна на масата. Нужно ми е да го изслушам "един на един". Трябва да го преценя, като го гледам", каза Рубио пред радио WABC в Ню Йорк вчера.

Украинският президент разговаря снощи с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган и с емира на Катар. Той е изразил позицията на своята страна, че не приема лош мир и териториални отстъпки.

Предстоящата среща в петък Тръмп - Путин обсъдиха и първите дипломати на двете страни – Сергей Лавров и Марко Рубио.

Заради височайшите гости град Анкоридж в Аляска е под драстични мерки за сигурност.