Тръмп: Ще се погрижа за Ню Йорк, Мамдани вреди на суверенитета

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се "погрижи" за Ню Йорк, след като на кметските избори спечели демократът Зохран Мамдани, дефиниран като социалист, предаде "Франс прес".
Според Тръмп победата на Мамдани вреди на суверенитета на страната.
"Ние загубихме малко от суверенитета си вчера вечерта в Ню Йорк, но ние ще се погрижим за това, не се безпокойте“, заяви Тръмп по време на икономическа конференция в Маями.
Преди изборите, Тръмп беше заплашил да спре федералното финансиране за Ню Йорк, ако Мамдани спечели. По време на конференцията в Маями Тръмп заяви също така, че Америка трябва да направи своя избор между комунизма и благоразумието.
"Нашите противници ви предлагат един икономически кошмар. Ние ще реализираме едно икономическо чудо“, заяви още Тръмп по време на форума в Маями.
05.11 2025 в 22:10
Пффффхахахахахаха, верваме ти, да! Като гледаме какви икономически чудеса натвори за няма и 10 месеца... :D
Но пък че ще пратиш башибозука и в Ню Йорк и ще притиснеш (противозаконно, разбира се!) града - няма съмнение. Това се разбира под "ще се погрижим". :D
