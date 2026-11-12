Тръмп: САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран, Ванс, занимавай се с вътрешната корупция

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран и нареди на вицепрезидента Джей Ди Ванс, който имаше роля в опитите за разрешаване на конфликта, да съсредоточи "изцяло вниманието си" върху предполагаемите престъпления и корупция в управляваните от Демократическата партия градове и щати, предаде Ройтерс.

Тръмп направи това ден след като "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Ванс е обмислял да води мирни преговори лице в лице с твърдолинеен ирански представител от силите за сигурност, както и седмица, след като вицепрезидентът посочи скъпата война с Иран като едно от обясненията за загубата на републиканците на междинните избори.

Коментарът на американския президент бележи промяна в тона, след като през последните седмици той заяви, че след изборите в САЩ Техеран ще бъде по-склонен да сключи споразумение за прекратяване на вече осеммесечния конфликт, отбелязва Ройтерс.

"Нямаме нужда от споразумение с Иран. Тези дни отдавна отминаха. Имаме техните пари, стотици милиарди долари, и имаме техния проток!“, написа Тръмп в социалните мрежи, визирайки Ормузкия проток – важния морски маршрут крей бреговете на Иран, където американските военни работят за осигуряване на безопасно преминаване на международното корабоплаване.

Американският президент каза, че е поискал от Ванс вместо това да се съсредоточи върху вътрешния въпрос, който по-рано му беше делегирал, а именно усилията срещу "предполагаемите измами" в управляваните от демократите "градове и щати в САЩ".

"Бюджетът ни може бързо да бъде балансиран, ако се справим с тази мащабна престъпна дейност. Корупцията е в кръвта на ръководството на демократите!", написа Тръмп в четвъртък.

Вчера "Уолстрийт джърнъл" написа, че вицепрезидентът е обмислял среща с високопоставен ирански представител от сферата на сигурността – ход, който би го поставил в центъра на мирните преговори.

Ройтерс отбелязва, че засега не може да потвърди, че са водени подобни преговори.

Ванс, на когото се гледа като на водещ претендент за номинацията на Републиканската партия за президентските избори през 2028 г., миналата седмица се дистанцира от войната, след като републиканците загубиха междинните избори от демократите.

Вицепрезидентът посочи цената на войната в Иран като част от причините за загубата на партията. Той освен това добави, че стои зад отправена от него на по-ранен етап препоръка да бъде сложен край на военния конфликт с Ислямската република и я окачестви като "разумен съвет".

Тръмп отговори на Ванс, като защити войната, наричайки я необходима, за да бъде попречено на Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

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