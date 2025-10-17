Тръмп пусна нова жалба срещу ''Ню Йорк таймс'' за 15 млрд. долара

Американският президент Доналд Тръмп пусна нова жалба за клевета на стойност 15 млрд. долара срещу вестник "Ню Йорк таймс". Това се случва месец след като федерален съдия обяви първата му жалба за "неподходяща и недопустима".

Жалбата е подадена в съд във Флорида. Тя е нарочена срещу вестника, трима от неговите журналисти и издателство, което е публикувало книга, подписана от двама от преследваните журналисти.

"Това съдебно дело се отнася до многобройни клеветнически, неверни и злонамерени изявления относно президента Тръмп, направени от преследваните лица в две статии и една книга", се посочва в жалбата.

Адвокатите на Тръмп оспорват статиите и книгата относно произхода на състоянието на американския милиардер. Първата жалба на президента беше насочена срещу четирима журналисти, освен вестника и издателството.

"Жалбата не е публична трибуна за ругатни и обиди", настоя съдията, като поиска от адвокатите на Тръмп да преразгледат текста си и да не надвишават 40 страници, за да изложат своите оплаквания.

В новата жалба се твърди, че оспорваните изявления клеветят и несправедливо очернят професионалната репутация на президента Тръмп, която той е изградил с много усилия в продължение на десетилетия като гражданин, преди да стане президент на Съединените щати.