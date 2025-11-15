Тръмп отмени част от реципрочните мита

OFFNews 15 ноември 2025 в 08:41
Доналд Тръмп

Снимка АП/БТА
Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп, изправен пред натиск да понижи разходите за живот на американците, подписа днес указ за отмяна на част от митата, които сам наложи, като освободи от тях продукти като кафе, говеждо месо и екзотични плодове, предаде БТА.

"Реших, че някои селскостопански продукти не трябва да подлежат на реципрочни мита“, обяснява американският президент в указа.

В списъка фигурират продукти, които САЩ не могат да отглеждат или отглеждат в количества, които са недостатъчни за нуждите им, като кафе, чай, банани и други екзотични плодове, както и борови ядки.

В списъка е включено и говеждото месо, след като цената на този продукт достигна рекордни нива в страната.

През април американският президент въведе така наречените "реципрочни" мита от най-малко 10 процента върху повечето продукти, внасяни в САЩ, с цел намаляване на търговския дефицит на страната и подкрепа на местното производство.

Тези мита обхващаха дори продукти, които не могат да се произвеждат на американска земя.

След болезнен неуспех на местните избори, републиканското мнозинство постави въпроса за цената на живота начело на своите приоритети.

Доналд Тръмп беше преизбран с обещанието да подобри покупателната способност на американците.

Белият дом открои тази седмица мерките, предприети за понижаване на цените на стоки от първа необходимост, като бензин и яйца, както и споразумението за намаляване на цените на някои лекарства за отслабване.

    2970

    8

    Джендо Джедев

    15.11 2025 в 19:03

    -0
    +5
    GB,

    Някой му е подшушнал, че митата ги плащат реднеците, а не китайците. :D

    Тоя оранжев Калигула накрая собствените му избиратели ще го овалят в катран и перушина.

    6764

    7

    GB

    15.11 2025 в 12:49

    -0
    +7
    Добре се е сетил кой плаща митата и каква му беше предизборната програма.

    Половин година само му трябваше да се сети и да реши.

    6764

    6

    GB

    15.11 2025 в 12:48

    -0
    +2
    "Реших, че някои селскостопански продукти не трябва да подлежат на реципрочни мита"

    "

    510

    5

    sandman

    15.11 2025 в 10:39

    -1
    +8
    В поредицата от имейли между Джефри и Марк Епщайн от март 2018 г., Марк прави серия от коментари относно връзката между Джефри и Тръмп. В един от тези имейли, датиран на 21 март 2018 г., Марк моли брат си да попита Стив Банън дали руският президент Владимир Путин има снимка на „Тръмп, който духа на Буба“.

    Започва с имейл от Марк, в който той пита Джефри за здравето му. На което Джефри отговаря, че е със Стив Банън. В отговор Марк пише: „Попитай го дали Путин има снимки на Тръмп, който д**а на Буба?“

    „Буба“ е прякорът на бившия президент Бил Клинтън

    4246

    4

    БотоксПутю

    15.11 2025 в 10:10

    -0
    +14
    Хем да плюскат тлъсти пържоли, хем да имат евтини медикаменти за отслабване? Не щат "пържоли" от соево тофу. Искат евтини пържоли от аржентинско и бразилско говеждо.

    4246

    3

    БотоксПутю

    15.11 2025 в 10:05

    -0
    +13
    Избирателите му - производители на соя не искат да си я ядат. Искат говежди дебели стекове. За това ходи на среща с ухиления Си, да му пусне отново соята с ниско мито към Китай.

    2945

    2

    foreigner66

    15.11 2025 в 09:24

    -0
    +12
    А, хубава работа е как така бе?! :)) Нали уж Америка над всичко и всички а то каква стана сега. Ами ако въпреки по-ниските мита дистрибуторите са намерили нови пазари, MAGA ще ползват за стек местна соя:)

    47

    1

    Октим

    15.11 2025 в 09:04

    -0
    +18
    Говеждо месо! Нещо, което по времето на дядото на този идиот е струвало 7 цента килограма ... Виждат се резултатите от болната му "политика" и изобщо всичко, до което се докосне!
     