Тръмп одобри сделка за TikTok в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа в четвъртък изпълнителна заповед, с която се одобрява сделка за запазване на TikTok на американския пазар, съобщава американската телевизия CNBC.

Споразумението, оценявано на около 14 милиарда долара според вицепрезидента Джей Ди Ванс, цели да изпълни изискванията на закона за националната сигурност, задължаващ китайската компания ByteDance да продаде американските операции на приложението.

Съгласно условията, които все още подлежат на одобрение от китайското правителство, ново съвместно предприятие ще управлява бизнеса на TikTok в САЩ. ByteDance ще запази под 20% дял, докато консорциум от инвеститори, включващ технологичния гигант Oracle, Silver Lake и базирания в Абу Даби фонд MGX, ще контролира около 45%. Останалите 35% ще бъдат в ръцете на инвеститори и нови акционери на ByteDance.

На подписването не присъстваха представители на ByteDance, а самата компания не е потвърдила официално сделката. Не е обявена и конкретна покупна цена.

Тръмп заяви, че китайският президент Си Дзинпин е дал зелена светлина на споразумението, макар според Ванс китайското правителство първоначално да е оказало съпротива.

Oracle ще поеме отговорността за сигурността на приложението и ще продължи да предоставя облачни услуги на новата структура. По думите на Тръмп, главният изпълнителен директор на Oracle Лари Елисън е сред основните играчи в консорциума, като компанията му „играе много голяма роля“.

„Собственост е на американци и много изискани американци. Това ще бъде управлявано от американци през цялото време,“ заяви Тръмп при подписването.

Инвеститори в ByteDance, сред които General Atlantic, Susquehanna и Sequoia, се очаква да вложат капитал в новата американска компания TikTok. Това съобщават източници пред CNBC, като напомнят, че миналия месец китайският гигант ByteDance бе оценен на 330 милиарда долара. Анализатори изчисляват, че американските операции на TikTok струват между 30 и 35 милиарда долара.

Сделката няма да включва участие на федералното правителство под формата на дялово участие или т.нар. „златна акция“.

Президентът Доналд Тръмп заяви през уикенда, че в потенциалната сделка може да се включат и консервативният медиен магнат Рупърт Мърдок и синът му Лаклан, както и ръководителите на Oracle и Dell Technologies — Лари Елисън и Майкъл Дел.

Миналата седмица Тръмп подписа изпълнителна заповед, която удължава крайния срок за ByteDance да се откаже от американските операции на TikTok. В противен случай компанията ще попадне под ударите на закона за националната сигурност, приет по времето на бившия президент Джо Байдън.

Съгласно новата заповед, Министерството на правосъдието няма право да прилага закона до 16 декември. Ако той влезе в сила, ще засегне не само TikTok, но и големите технологични компании, включително Apple и Google, както и доставчици на интернет услуги, които осигуряват достъп до платформата в САЩ.