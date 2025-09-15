Тръмп най-сетне нарече Русия агресор във войната с Украйна

Американският президент Доналд Тръмп за пръв път определи Русия като агресор във войната с Украйна, което показва още по-ясно затвърждаването на позицията му спрямо Москва, съобщи Politico.
Позовавайки се на жертвите сред украинските и руските войски, Тръмп заяви преди отпътуването си за Великобритания: „8000 войници загинаха тази седмица, и от двете страни. Няколко повече от Русия, но когато си агресор, губиш повече.“
Досега Тръмп отказваше да осъди Москва за инвазията, като през февруари неговата администрация застана на страната на Русия и Северна Корея, за да отхвърли предложението на ООН в подкрепа на териториалната цялост на Украйна и осъждащо Русия. През февруари САЩ възразиха срещу декларацията на Г-7, в която Русия беше наречена агресор. А през април Тръмп обвини Украйна за войната.
„Не започваш война срещу някого, който е 20 пъти по-голям от теб, и после се надяваш, че хората ще ти дадат ракети.“
Но позицията на Тръмп спрямо Кремъл се промени през лятото, като неговата администрация упражнява все по-голям натиск върху Владимир Путин, тъй като руският президент блокира усилията на Тръмп да посредничи за преки мирни преговори с украинския държавен глава Володимир Зеленски.
„Спрях седем войни и мислех, че тази ще ми бъде лесна, но се оказа трудна. Мисля, че трябва да водя всички преговори. Те (Зеленски и Путин) се мразят. Мразят се толкова много, че не могат да се дишат“, каза Тръмп.
Тъй като по-твърдата позиция на Тръмп не успя да принуди Путин да седне на масата за преговори със Зеленски, администрацията на САЩ е изправена пред все по-силни призиви да наложи по-строги санкции на Русия. В неделя Тръмп заяви, че планира да направи това, но само след като Европа спре да купува руски петрол и засили собствения си режим на санкции.
Макар Тръмп да казва, че европейските страни са му „приятели“, те все още „купуват петрол от Русия. Не искам да купуват петрол. А санкциите, които налагат, не са достатъчно строги“.
Унгария и Словакия са най-големите купувачи на руска енергия в ЕС и се противопоставиха на усилията на Европейската комисия да я премахне.
В петък американският министър на енергетиката Крис Райт заяви, че САЩ искат „да изместят целия руски газ“.
„Колкото повече можем да ограничим способността на Русия да финансира тази убийствена война, толкова по-добре за всички нас“.
