Тръмп най-сетне нарече Русия агресор във войната с Украйна

Американският президент Доналд Тръмп за пръв път определи Русия като агресор във войната с Украйна, което показва още по-ясно затвърждаването на позицията му спрямо Москва, съобщи Politico.

Позовавайки се на жертвите сред украинските и руските войски, Тръмп заяви преди отпътуването си за Великобритания: „8000 войници загинаха тази седмица, и от двете страни. Няколко повече от Русия, но когато си агресор, губиш повече.“

Досега Тръмп отказваше да осъди Москва за инвазията, като през февруари неговата администрация застана на страната на Русия и Северна Корея, за да отхвърли предложението на ООН в подкрепа на териториалната цялост на Украйна и осъждащо Русия. През февруари САЩ възразиха срещу декларацията на Г-7, в която Русия беше наречена агресор. А през април Тръмп обвини Украйна за войната.

„Не започваш война срещу някого, който е 20 пъти по-голям от теб, и после се надяваш, че хората ще ти дадат ракети.“

Но позицията на Тръмп спрямо Кремъл се промени през лятото, като неговата администрация упражнява все по-голям натиск върху Владимир Путин, тъй като руският президент блокира усилията на Тръмп да посредничи за преки мирни преговори с украинския държавен глава Володимир Зеленски.

„Спрях седем войни и мислех, че тази ще ми бъде лесна, но се оказа трудна. Мисля, че трябва да водя всички преговори. Те (Зеленски и Путин) се мразят. Мразят се толкова много, че не могат да се дишат“, каза Тръмп.

Тъй като по-твърдата позиция на Тръмп не успя да принуди Путин да седне на масата за преговори със Зеленски, администрацията на САЩ е изправена пред все по-силни призиви да наложи по-строги санкции на Русия. В неделя Тръмп заяви, че планира да направи това, но само след като Европа спре да купува руски петрол и засили собствения си режим на санкции.

Макар Тръмп да казва, че европейските страни са му „приятели“, те все още „купуват петрол от Русия. Не искам да купуват петрол. А санкциите, които налагат, не са достатъчно строги“.

Унгария и Словакия са най-големите купувачи на руска енергия в ЕС и се противопоставиха на усилията на Европейската комисия да я премахне.

В петък американският министър на енергетиката Крис Райт заяви, че САЩ искат „да изместят целия руски газ“.