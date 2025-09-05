Тръмп: Индия и Русия пристанаха на Китай, желая им светло бъдеще

Американският президент Доналд Тръмп публикува кратък, но любопитен коментар в собствената си социална мрежа Truth Social, придружен със снимка на лидерите на Русия, Китай и Индия Владимир Путин, Си Дзинпин и Моди по време на срещата им в Пекин.

„Изглежда загубихме Индия и Русия - те отидоха в най-тъмните дълбини на Китай. Нека имат дълго и проспериращо бъдеще заедно“, пожела Тръмп в публикацията.

Парадът по случай 80-годишнината от края на Втората световна война в Пекин събра редица авторитарни лидери, както и проруски маргинали от различни държави, сред които и "чебуршки" от БСП.

Подходът на президента на САЩ Доналд Тръмп към дипломацията е "доста циничен", но в положителен смисъл, заяви междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

В интервю за руското издание "Аргументи и факти" Песков направи сравнение между позицията на Тръмп и тази на европейските държави, които според него правят всичко възможно да попречат на мирното уреждане на конфликта в Украйна.

"За разлика от тях Тръмп е много по-конструктивен. В добрия смисъл на думата той е доста циничен. Неговият подход се основава на принципа "защо да се биеш, ако може да търгуваш?" И, ръководейки се от интересите на Америка, той полага усилия да спре войните", коментира Песков.

Той добави, че Русия предпочита да разреши конфликта в Украйна чрез дипломация, а не чрез военни действия. "Ако Тръмп може да ни помогне да осъществим политическите и дипломатическите средства за това, тогава нашите интереси съвпадат, и това трябва да бъде приветствано".

Тръмп и Путин проведоха среща в Аляска преди три седмици, а Песков заяви, че няма съмнение, че може бързо да бъде организирана нова среща при желание, тъй като работните контакти се поддържат постоянно.

Тръмп заяви вчера, че ще разговаря с Путин в близко бъдеще.