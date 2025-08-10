Тръмп е готов да се срещне със Зеленски в Аляска, ама друг път

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен към възможността за провеждане на тристранна среща на върха в Аляска с колегите си от Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски. Въпреки това в момента се планира двустранна среща с Путин - по искане на руския президент, заяви представител на Белия дом пред Ройтерс.

Само подход, съчетаващ активна дипломация, подкрепа за Украйна и натиск върху Руската федерация може да сложи край на войната на Русия в Украйна, заявиха в декларация френският президент Еманюел Макрон, италианската премиерка Джорджа Мелони, полският премиер Доналд Туск, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и финландският президент Александър Стуб.

"Украйна има свободата да избира собствената си съдба. Значими преговори могат да се проведат само в контекста на прекратяване на огъня или намаляване на военните действия." - пише в декларацията, публикувана преди предстоящата в петък среща в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

"Пътят към мира в Украйна не може да бъде определен без Украйна. Ние оставаме верни на принципа, че международните граници не трябва да се променят със сила", подчертават още европейските лидери.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Путин иска да "размени пауза във войната, в убийствата, за легализиране на окупацията на нашата земя – той иска да получи териториални трофеи за втори път".

"Няма да допуснем този втори опит за разделяне на Украйна. Познавайки Русия, където има втори, ще има и трети", подчерта Зеленски.

Той добави, че всяко мирно споразумение, което изключва Украйна, би било решение "срещу мира".