Трагедия в САЩ, убити и ранени на семейно тържество

Четирима души бяха убити, а десет ранени при стрелба на семейно тържество в банкетна зала в Стоктън, Северна Калифорния, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс.
Говорителката на полицията в окръг Сан Хоакин заяви, че сред жертвите има както деца, така и възрастни.
Трагедията се е разиграла в зала, която споделя общ паркинг с други търговски обекти.
Задържан е един човек. Полицията смята, че е възможно да има и друг стрелец.
Разследването продължава.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Борисов: Васил Терзиев е прекрасен кандидат за президент, ще го бием лесно
Всички обвинени по аферата ''Исторически парк'' остават в ареста
Руски дронове отново навлязоха във въздушното пространство на Молдова
Връщането на наборната служба не е на дневен ред, заяви Запрянов