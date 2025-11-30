Трагедия в САЩ, убити и ранени на семейно тържество

OFFNews 30 ноември 2025 в 08:11 210 0
Полицейска лента

Снимка Pixabay

Четирима души бяха убити, а десет ранени при стрелба на семейно тържество в банкетна зала в Стоктън, Северна Калифорния, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс.

Говорителката на полицията в окръг Сан Хоакин заяви, че сред жертвите има както деца, така и възрастни.

Трагедията се е разиграла в зала, която споделя общ паркинг с други търговски обекти.

Задържан е един човек. Полицията смята, че е възможно да има и друг стрелец.

Разследването продължава. 

