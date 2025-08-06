Такова още не сме виждали: Китай тества нов стелт самолет от 6-о поколение

В интернет се появиха снимки на невиждана досега китайска стелт платформа, която може да е демонстратор на нов боен самолет. Това съобщава специализираното издание The Aviationist.

Снимките (ако са реални) показват, че самолетът има два въздухозаборника, което навежда на мисълта за двумоторна конфигурация.

Самолетът има доста оригинална задна част, което може да показва желанието на разработчиците да минимизират радарната видимост и да увеличат аеродинамичната ефективност за полети на дълги разстояния.

Все още не е ясно дали самолетът ще бъде пилотиран, безпилотен или пилотиран по избор. Също така е доста трудно да се каже към кое поколение принадлежи.

Възможно е това да е летателен демонстратор на изтребител от шесто поколение, но не може да се изключи възможността да става дума за безпилотен имитатор (популярна концепция, когато БЛА лети до конвенционални изтребители).

Струва си да се каже, че новият самолет се различава значително от демонстрираните преди това J-50 и J-36. Последните обикновено се считат за демонстратори на изтребители от шесто поколение.

J-36 е построен от Chengdu, голям самолет с три двигателя от неизвестен тип. Някои експерти смятат, че J-36 ще бъде изтребител-бомбардировач и ще може да носи много далекобойни оръжия.

J-50 (наричан още J-XDS) е много по-малък от J-36 и, подобно на много съвременни изтребители, има два двигателя. Този самолет е построен от Shenyang. Възможно е той да бъде по-евтин и по-широко произвеждан от самолета на Chengdu.