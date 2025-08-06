Ексклузивно Нов ОУП предвижда строежи до Огънчето на Камен бряг, плътно до ръба на скалите

Такова още не сме виждали: Китай тества нов стелт самолет от 6-о поколение

OFFNews 06 август 2025 в 12:39 19660 1
Невижданият до момента китайски самолет, който вероятно е от шесто поколение
Невижданият до момента китайски самолет, който вероятно е от шесто поколение.

В интернет се появиха снимки на невиждана досега китайска стелт платформа, която може да е демонстратор на нов боен самолет. Това съобщава специализираното издание The Aviationist.

Снимките (ако са реални) показват, че самолетът има два въздухозаборника, което навежда на мисълта за двумоторна конфигурация.

Самолетът има доста оригинална задна част, което може да показва желанието на разработчиците да минимизират радарната видимост и да увеличат аеродинамичната ефективност за полети на дълги разстояния.

Все още не е ясно дали самолетът ще бъде пилотиран, безпилотен или пилотиран по избор. Също така е доста трудно да се каже към кое поколение принадлежи.

Възможно е това да е летателен демонстратор на изтребител от шесто поколение, но не може да се изключи възможността да става дума за безпилотен имитатор (популярна концепция, когато БЛА лети до конвенционални изтребители).

Струва си да се каже, че новият самолет се различава значително от демонстрираните преди това J-50 и J-36. Последните обикновено се считат за демонстратори на изтребители от шесто поколение.

J-36 е построен от Chengdu, голям самолет с три двигателя от неизвестен тип. Някои експерти смятат, че J-36 ще бъде изтребител-бомбардировач и ще може да носи много далекобойни оръжия.

J-50 (наричан още J-XDS) е много по-малък от J-36 и, подобно на много съвременни изтребители, има два двигателя. Този самолет е построен от Shenyang. Възможно е той да бъде по-евтин и по-широко произвеждан от самолета на Chengdu.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    542

    1

    Октим

    06.08 2025 в 13:03

    -0
    +0
    Излиза, че по-умните подобряват и произвеждат, докато "най-великите" (ама само според тях!) унищожават самолетите си в безсмислени войни или си играят шизофренично на сделки и мита!
     
    X

    Тодор Тагарев: Не съм имал разговори да ставам президент