Тайният харем на Путин. Кабаева не е последната

Най-голямата тайна в Русия е личният живот на президента й Владимир Путин. Журналистът Роман Баданин открехва завесата в новата си книга "Самият цар - как Путин измами всички", която вече е на американския пазар. Баданин живее в САЩ след закриването на сайта му "Проект". Причината: интервю с една от предполагаемите дъщери на Путин.

Ето какво разказва британският "Дейли мейл".

Беше в зората на летен ден през 2021 г., когато тайната полиция на Русия се нахвърлиха върху един от водещите опозиционни журналисти в страната. Роман Баданин се събуди в 6 ч. сутринта на 29 юни от настоятелното звънене в апартамента му в централния московски квартал Чертаново.

Той отвори вратата и видя „шест до осем“ цивилни служители на Федералната служба за сигурност (ФСБ) - държавната служба за сигурност на Русия, един от които държеше заповед за претърсване. Там прекараха следващите шест часа, обърнаха наопаки двустайния му апартамент. В това време униформени полицаи претърсваха колата му и тази на съпругата му навън, преди да го отведат в най-близкото полицейско управление за 4-часов разпит.

След такъв тежък подход някой би си помислил, че Баданин е замесен в някаква мултимилиардна измама или е заподозрян за задкулисни опити за военен преврат.

Всъщност той просто се беше осмелил да направи кратко и безобидно интервю с млада жена, която според него е незаконна дъщеря на президента на Русия Владимир Путин.

"Всичко е просто. Личният живот на Путин е една от най-големите теми табу. Една от поговорките сред руските журналисти е: Не пипайте неговото семейство", казва 48-годишният Баладин пред изданието.

Сега Баладин и съпругата му живеят в Калифорния, заедно с дъщеря им. Заедно с дългогодишния си сътрудник Михаил Рубин, 37 г., току-що са публикували книга със заглавие "Самият цар - как Владимир Путин излъга всички", която съдържа взривоопасни разкрития за любовния живот на президента.

Докато Путин се представя пред обществеността като защитник на традиционните семейни ценности, още от началото на политическата си кариера е обичал компанията на стриптийзьорки, проститутки и други млади жени, привлечени от афродизиака на властта. Путин натрупва опит в КГБ, страховитата служба за сигурност на Съветския съюз, но след краха на комунистическия режим през 1991 г. влиза в политиката и в рамките на 3 г. става заместник-кмет на Санкт Петербург.

До тогава той е бил женен за Людмила, бивша стюардеса на Аерофлот, повече от 10 г. и имат две дъщери. Това не попречи на нисичкия (1,70 м) но динамичен Путин да провежда редовни "срещи" в стриптийз клуба "Луна" в центъра на града, който имал стаички на втория етаж за частни "срещи" с млади изпълнителки. "Луна", който се ползвал с протекцията на криминална банда, свързана с охранителя на Путин по онова време Роман Цепов, бил "като дом" за Владимир Путин.

Владимир и Людмила Путини. Снимка: АП

Но първата му значима извънбрачна афера била не със стриптийзьорка, а с чистачка на магазини на име Светлана Кривоногих, която, трябва да се отбележи, била доста красива. Казват, че двамата се събрали през 1999 г., когато Путин бил министър-председател, но със съдба за президент, и 4 г. по-късно имали дъщеря. Точно това дете, Елизавета – която днес носи името Луиза Розова, даде съдбоносното интервю за разследващия новинарски сайт на Баданин "Проект" през 2020 г.

Андрей Захаров, репортерът, който взел интервюто, пише по-късно, че Елизавета "има феноменално сходство с президента на Русия". И не е нужно да му се вярва на думите. "Проект" изпрати снимки на Розова на професор Хасан Угайл, директор на Центъра за визуални изчисления в Университета в Брадфорд, чийто анализ установил 70,44% сходство между Путин и тогавашната тийнейджърка.

На въпроса дали е дъщеря на Путин, Розова игнорира въпроса, а баща ѝ не е посочен в акта ѝ за раждане, но, в това, което изглежда като небрежна грешка на Кремъл, нейното бащино име е Владимирова. Несъмнено е, че нейното раждане съвпада с драматична промяна в съдбата на майка ѝ.

През 2003 г. 50-годишната Кривоногих закупи апартамент на четвъртия етаж в Монте Карло, най-търсения квартал в Монако, на стойност 2,9 милиона лири чрез офшорна компания.

Знаем това, защото сделката беше разкрита през 2021 г. в изтеклите документи "Пандора", които разкриха също, че тя е натрупала състояние от над 78 милиона лири, включително апартамент в престижен комплекс в родния й град Санкт Петербург, имоти в Москва и яхта.

Но не минава много време, преди погледът на Путин да се насочи към нова цел.

Алина Кабаева, тогава на 21 г., стана национална героиня през 2004 г., когато увенча кариерата си в художествената гимнастика, спечелвайки златен медал на Олимпийските игри в Атина.

Известна като "най-гъвкавата жена в Русия" благодарение на характерния си ход "заден шпагат", наречен "Кабаева" в нейна чест, тя отпразнува победата си, позирайки гола за списание Maxim, като скромността й беше защитена от стратегически поставена кожа.

Алина Коабаева

Лицето, което изигра ролята на Купидон с президента, беше описано като "втората майка" на Кабаева, нейната треньорка Ирина Винер, съпруга на олигарха Алишер Усманов. Тя представя протежето си, вече наречена "най-сексапилната знаменитост на Русия", на президента, известен с многобройните си любовни афери, скоро след олимпийската й победа, а година по-късно самият Путин й връчи орден "За заслуги към отечеството" в Кремъл.

Смята се, че връзката им е започнала през 2006 г., а може би най-убедителното доказателство, че тя наистина е била любовница на Путин, дойде година по-късно, когато бившият й приятел - певецът Мурат Насиров, загина, след като "падна" от балкона на петия етаж на апартамент в Москва.

Но обсесията на Путин да пази личния си живот в тайна беше най-ярко илюстрирана през 2008 г., когато пикантен таблоид, наречен "Московский корреспондент", съобщи, че той и Кабаева ще се женят през лятото в Санкт Петербург. Не помогна и фактът, че историята стана международна новина, когато Путин беше попитан за нея по време на пресконференция в Италия с тогавашния министър-председател на страната Силвио Берлускони.

"Разбира се, знам клишето, че политиците живеят в стъклени къщи, но дори и в тези случаи трябва да има някакви граници. Винаги съм мразил хора, които разпространяват еротичните си фантазии и се бъркат в живота на другите", отговаря Путин.

След това Берлускони имитира, че стреля с въображаем автомат по репортера, задал въпроса.

В Москва човекът, попаднал в прицела на Путин, се оказа редакторът на "Корреспондент" Григорий Нехорошев. Според информациите офисите на вестника са били претърсени от ФСБ, която е разпитала всички журналисти, участвали в изготвянето на статията, и се твърди, че е задържала Нехорошев.

Някак невероятно, по-късно той заяви, че офицерите от ФСБ всъщност са били "група приятели, дошли да ме вземат от офиса". Каквато и да е истината, Нехорошев беше принуден да подаде оставка и под натиска на Кремъл, а вестникът беше закрит от собственика му.

Може би Кабаева не е стигнала до олтара, но сега се казва, че тя има двама сина от Путин: Иван на 10 години и Владимир на 6 години, и – подобно на Светлана, чистачката, която стана невероятно богата, след като се събра с мъжествения Влад – тя пожъна плодовете на връзката си с човек, който често е описван като най-богатия в света.

През 2014 г., вече известна като "тайната първа дама на Русия", Кабаева беше назначена за шеф на Националната медийна група с докладвана заплата от 7,7 милиона лири и е основен акционер в Банка Росия, една от най-големите частни банки в страната.

По-късно същата година Путин и Кабаева бяха забелязани да носят сватбени пръстени на Зимните олимпийски игри в Сочи, където Кабаева беше избрана за факелоносец на церемонията по откриването.

Към този момент Путин най-накрая се е разделил с търпеливата си съпруга Людмила. Според Баданин и Рубин, това е било предизвестено още от лятото на 2004 г., когато Путинови случайно се срещат със стар познат по време на официално посещение в Мексико.

Режисьорът Игор Шадхан, който е снимал документални филми за Путин, се срещна с двойката в хотелската им стая и, докато разговарят, той предположи – доста смело – че има опасност президентът да се превърне в автократ, който ще върне Русия в съветското й минало.

Това предизвика необичайна реакция от страна на Людмила, която – според авторите – стана "истерична" и, на ръба на сълзите, се опита да убеди властния си съпруг, че е сгрешил, като е потърсил втори мандат през същата година.

"Путин беше шокиран, както и Шадхан", разкриват те. "Режисьорът напусна хотела, осъзнавайки, че е станал свидетел на сцена, която не е трябвало да види. Беше ясно, че съдбата на Людмила ще бъде трагична. Тя публично беше изразила несъгласие в семейството по принцип, който беше дълбоко личен за Путин – неговият абсолютен контрол над Русия."

Въпреки това, връзката на двойката продължава още 9 години, преди да обявят раздялата си няколко седмици преди 30-годишнината от сватбата им.

В много отношения беше изненада, че тя продължи толкова дълго. Освен изневерите на Путин, Людмила мразеше 16-17-часовите му работни дни и го описваше пред един приятел като "вампир". Той пък смяташе, че всеки, който може да я издържи дори и само три седмици, е герой и заслужава паметник.

Владимир и Людмила се разведоха през 2014 г. Това обаче не означаваше, че Кабаева можеше да разчита на новоосвободения си приятел да й остане верен.

Още през 2010 г. Путин беше заподозрян, че има връзка със звездата от еротичен календар, издаден за 58-ия му рожден ден.

Тя беше 17-годишна студентка на име Алиса Харчева, която позираше в камизола, която подчертаваше най-добре формите й, с надпис: "Владимир Владимирович, ти си най-добрият!".

Алиса Харчева

Смята се, че копие от календара, заедно с контактните данни на всички млади жени, които са включени в него, е стигнало до Кремъл и се говори, че пищната брюнетка Мис Април е посещавала Путин в резиденцията му два пъти месечно в продължение на една година.

Не може да се отрече, че съдбата й внезапно се е обърнала към по-добро. През 2011 г. Алиса се записва в един от най-престижните университети в Русия, Московския институт за международни отношения. Година по-късно, за да отпразнува 60-ия рожден ден на Путин, Алиса публикува снимка на себе си в червена рокля с много дълбоко деколте, позираща с коте и рамка с портрет на президента, придружена от дръзкия надпис: Pussy for Putin.

Тя добавя: "Мисля, че той е фантастичен човек, силен лидер и идеален държавен глава".

Ласкателство й се отплаща. Няколко години по-късно стана ясно, че Алиса живее разкошно, в апартамент в затворен комплекс в един от най-добрите квартали на Москва.

Както Баданин и Рубин отбелязват в новата си книга, Путин и неговият кръг от приближени възприемат брака като "незадължителна институция, в която изневярата и полигамията са норма, а всяка жена зависи от мъжа [за] успехите си в кариерата и благоденствието си".

Докато любовниците идват и си отиват, 42-годишната Кабаева, майка на две малки деца, остава като най-близко до царствената роля за 73-годишния самопровъзгласен цар.

Тя се появи в заглавията на вестниците през март 2022 г., малко след като Путин започна инвазията си в Украйна, когато бе съобщено, че живее в Швейцария в "много сигурна и уединена" вила близо до Лугано. Смята се, че после Кабаева се е върнала в Русия. Но точната същност на харема на Путин винаги ще остане донякъде тайна – защото опитът на Роман Баданин остава поучителна история.

Той не беше единственият член на екипа на "Проект", на чиято врата почукаха в ранни зори през 2021 г. Домовете на неговия заместник и съавтор Рубин и на един от кореспондентите на сайта също бяха претърсени.

Но нещата стигнаха до връхната си точка, когато Баданин замина на предварително планирана почивка в Мароко малко след срещата си с ФСБ.

След като прекара няколко дни в пътуване из пустинята Сахара без достъп до интернет, той включи различните си електронни устройства и откри стотици съобщения от приятели: беше обявен за "нежелан".

"Съпругата ми и аз решихме, че не мога да се върна в Русия, защото ще ме арестуват и ще ме вкарат в затвора", казва той, говорейки през криптираното приложение за съобщения Signal, което използва и до днес, за да избегне наблюдението от ФСБ. - "Всеки, който сътрудничи на "нежелано" лице, също може да влезе в затвора." "Заедно със съпругата ми се върнахме в Русия, за да съберем вещите си, и през следващия месец и половина изведохме около 10 от нашите хора", допълва Баданин.

В крайна сметка, доста шум за едно интервю с млада жена, за която Кремъл отрича да има каквато и да е връзка с Путин. Но това е силно предупреждение към всички други журналисти, изкушени да си пъхнат "нахалните носове" в личния живот на Путин.