Стачка спря лондонското метро

Движението по линиите на лондонското метро е спряно заради стачка на служителите за заплащането и условията на труд, предаде ДПА.

На протеста са членове на Синдиката на железопътните, морските и транспортните работници (RMT), включително машинисти, диспечери и служители по поддръжката.

Компанията оператор "Транспорт фор Лондон" (Transport for London - TfL) предупреди, че от днес до четвъртък ще се извършват ограничен брой или никакви услуги.

Днес пред метростанциите бяха организирани протестни постове.

Операторът предложи увеличение на заплатите с 3,4%, което определи като "справедливо" и отказа да изпълни искането на синдиката за намаляване на работната седмица.

Последната обща стачка в метрото беше преди три години, отново в спор за заплати и пенсии, но според протестиращите тази седмица ситуацията е различна, тъй като отделни групи работници ще спират работа в различни дни.