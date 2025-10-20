Срив на интернет услугите и на едни от най-големите приложения

Много от най-големите приложения и уебсайтове в света внезапно спряха да работят - Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo и Canva, според уебсайта за проследяване Down Detector.
Проблемите изглежда са свързани с Amazon Web Services и тяхната инфраструктура, която е в основата на голяма част от съвременния интернет.
Компанията е наблюдавала "повишени нива на грешки" и забавяния с "множество AWS услуги", се казва на страницата за състоянието на услугите.
Проблемите започнаха около 8 часа сутринта във Великобритания или полунощ тихоокеанско време.
На уебсайта за състоянието на услугите на Amazon е публикувана актуализация, която ясно показва, че компанията изпитва проблеми в съоръженията си в Северна Вирджиния.
Проблемите засягат Amazon DynamoDB и Amazon Elastic Computer Cloud, които позволяват на компаниите да наемат хранилища и компютри, за да управляват услугите си.
