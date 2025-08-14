Срещата Тръмп-Путин ще е около 22:30 ч в петък, част от руската делегация отлетя за Аляска

Специалният самолет Ил-96-300 излетя от летище Внуково и се насочи към военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън в Анкъридж, Аляска. Според руски медии, на борда може да е една от предварителните групи, подготвящи се за срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин.

Според помощника на Кремъл Юрий Ушаков, срещата на политиците ще започне на 15 август в 22:30 ч. българско време с разговор на четири очи в присъствието на преводачи.

Освен това, програмата за срещата между Путин и Тръмп в Аляска вече е договорена. По-специално, руската делегация на срещата на върха включва руския външен министър Сергей Лавров, министъра на отбраната Андрей Белоусов, министъра на финансите Антон Силуанов и главния изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

Кремъл добави, че основната тема на срещата между Путин и Тръмп ще бъде „украинското уреждане“, но лидерите ще обсъдят и двустранните отношения.

Ушаков заяви още, че президентите на САЩ и Русия ще проведат съвместна пресконференция след срещата на върха в Аляска. Според него преговорите между Путин и Тръмп като част от делегациите ще се проведат по формулата „5 на 5“.

Помощникът на руския диктатор добави, че съставът на американската делегация на преговорите между Путин и Тръмп също е определен, но би било по-правилно американската страна да го обяви.

По-рано The Hill писа, че Белият дом е поставил изключително ниска летва за срещата между Тръмп и Путин. Според изданието Тръмп и други служители на администрацията са дали да се разбере, че срещата на върха в Аляска в петък няма да сложи край на боевете в Украйна, но са използвали термини като „изслушвания“ и „проверка“, за да опишат планираното обсъждане на войната.

Същевременно украинският дипломат Володимир Огризко коментира дали нещо ще се промени за Украйна след срещата между Путин и Тръмп в Аляска. Той смята, че подобни разговори няма да променят ситуацията за Украйна, нито към по-лошо, нито към по-добро.