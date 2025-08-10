Споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС, настоява Кая Калас

Утре ще има извънредна среща на външните министри на страните членки на съюза

OFFNews 10 август 2025 в 17:32 611 0
Кая Калас, върховен представител на ЕС по външни въпроси

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че каквото и да е споразумение между Вашингтон и Москва за прекратяване на войната в Украйна трябва да включва самата Украйна, както и Европейския съюз.

Утре Калас ще свика среща на външните министри на страните членки на обединението, за да обсъдят следващите крачки.

„САЩ имат силата да накарат Русия да преговаря по сериозен начин. Каквото и да е споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС, защото това е въпрос на сигурността за Украйна и за Европа като цяло“, заяви Калас, предаде Ройтерс.

Американският президент Доналд Тръмп планира да се срещне с руския си колега Владимир Путин този петък в Аляска.

Калас коментира, че „докато работим за устойчив и справедлив мир, международното право е ясно, че всички временно окупирани територии принадлежат на Украйна“.

„Споразумението не трябва да предоставя трамплин за по-нататъшна руска агресия срещу Украйна, трансатлантическия съюз и Европа“, допълни върховният представител на ЕС за външна политика.

