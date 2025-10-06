Собственик на къмпинг в Гърция е намерен мъртъв на рецепцията

Двойно убийство е извършено вчера вечерта на къмпинг в района на крайморско село в район Месиния, Гърция, съобщава гръцкото издание „Катимерини“.

Убит е собственикът на къмпинга - местен жител на 68 години. Той е намерен мъртъв на рецепцията на обекта.

На няколко метра от него е открито и второ мъртво тяло - 50- годишен пазач на къмпинга и приятел на собственика, който се е опитал да избяга.

Полицията съобщава, че неизвестен нападател е влязъл въоръжен с пистолет и е застрелял 68-годишния собственик на място. След това е насочил оръжието към пазача, ранявайки го смъртоносно, преди да избяга.

Съседите, чули изстрелите, са подали сигнал на полицията. Тече активно разследване, събират се доказателства и се проверяват записи от охранителни камери.

Преди седмици собственикът на къмпинга съобщил на местните власти за стрелба и опит да бъде прострелян в друг негов бизнес обект в селото.