След отравяне на семейство в Истанбул: Собственикът на хотела и служител отиват в ареста

Съдът промени мярката за неотклонение и изпрати в ареста собственика и служител на хотел в Истанбул, където 4-членно семейство почина след отравяне, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.
Първоначалната мярка за неотклонение, издадена на заподозрените, беше домашен арест за собственика на хотела и забрана за напускане на страната за служителя. След промяната ѝ двамата бяха отведени в ареста от полицията.
Случаят с фатален край в хотела в истанбулския район Фатих е от 18 ноември. Жертвите са майка и баща, германски турци, и двете им деца на 3 и 6 години.
При разследването стана ясно, че в хотела е било пръскано срещу вредители. Предварителният съдебномедицински доклад за аутопсиите разглежда като най-вероятна причина за смъртта на четиримата именно отравяне с химическо вещество от хотелската среда.
Освен собственика на хотела и неговия служител, чиито мерки за неотклонение бяха променени, под арест са поставени и още двама служители на хотела, както и собственикът на фирмата, пръскала за вредители, и негови служители. Всички те са задържани по обвинение за умишлено убийство.
Единственият заподозрян, който беше пуснат на свобода срещу подписка, е хлебарят, правил гевреци.
Заради този случай, както и заради още един на отравяне с кафе, смесено с препарат, турските власти затегнаха контрола над храните.
