Скандал между правителството на Черна гора и руския посланик в страната

Министерството на външните работи на Черна гора привика на официален разговор руския посланик в страната Александър Лукашик. Поводът са негови „абсолютно неприемливи“ и „враждбни“ коментари относно решението на черногорския парламент да присъедини черногорската армия към механизма на НАТО за предоставяне на помощ за сигурност и обучение на Украйна (NSATU), предава „Свободна Европа“.

В част от коментарите си Лукашик обвини черногорското ръководство, че „демонизира Русия“ и че „затвърждава статута си на враждебна държава към Москва, като следва Запада в засилването на напрежението с Русия“. Той твърди, че черногорските власти активно участват в „хибридна война на НАТО“ срещу Русия, като по този начин подкопават стабилността и мира в региона.

Външното министерство на Черна гора, обяви че неговите послания ще бъдат третирани като като намеса във вътрешните работи на страната и като враждебни действия, които ще бъдат третирани с цялата необходима сериозност на международните норми и дипломатическите практики.

Министерството заяви още, че руското посолство трябва да проявява пълно уважение към черногорските институции и длъжностни лица. В съобщението се подчертава, че Черна гора води външната си политика независимо и в съответствие с националните си интереси, като приоритетите ѝ са членството в НАТО и процесът на присъединяване към Европейския съюз.

„Много се надявам в бъдеще да получаваме по-голяма подкрепа от ЕС, за да се борим истински с дезинформацията и подвеждащата информация“, каза миналата седмица черногорският президент Яков Милатович пред „Политико“ по повод намесата на Русия във вътрешните работи на страната. Той добави, че вече е представил идеи пред политици от ЕС.

На 12 ноември черногорският парламент одобри решение за участие в механизма NSATU, в рамките на който Черна гора изпрати двама членове на армията си за обучение на украински войници във Висбаден, Германия. Това решение беше подкрепено от мнозинството депутати, включително от управляващото Движение „Европа сега“, водено от премиера Милойко Спаич, както и от демократите и част от опозицията.